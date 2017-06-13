Поліція нарахувала скромні 15% дерибану на тендерах в Полтаві між політичними соратниками мера

Поліція підозрює посадовців Управління ЖКГ Полтавської міської ради у причетності до привласнення через тендерні закупівлі 1,8 млн грн.

Про це стало відомо з ухвали Октябрського районного суду міста Полтави, куди слідчий звернувся в рамках кримінального провадження № 12017170000000179 від 20.04.2017 р.

Досудовим розслідування встановлено, що в 2016-2017 роках посадовці УЖКГ Полтавської міськради домовилися з ТОВ «Сучасний двір», ТОВ СКС Консалд» та іншими суб’єктами господарювання про надання їм незаконної переваги на тендерах по закупівлі товарів та робіт. На виконання укладених угод управління перерахувало на їх рахунки 12 млн грн. Після цього через рахунки підприємств з ознаками фіктивності було привласнено 1,8 млн грн. За даними слідства, ці гроші були розподілені між переможцями тендерів та чиновниками УЖКГ ПМР.

Також в ході слідства було встановлено, що посадовці мерії, «Сучасний двір» та «СКС Консалд» вносили до актів виконаних робіт неправдиві відомості: гроші перераховувалися за невиконані роботи, або роботи, виконані з непередбачених проектно-кошторисною документацією матеріалів, що були придбані по завищеній ціні.

За даними поліції, загалом близько 15% від суми отриманих бюджетних коштів підприємці через фіктивні фірми виводять у готівку та розподіляють їх з чиновниками УЖКГ Полтавського міськвиконкому.

В суді слідчий клопотав про надання доступу до фінансово-господарської документації управління з 1 січня 2016 року по даний час. Суд це клопотання задовольнив лиш частково – дозволив доступ до тендерної документації за участі «Сучасний дім» та СКС Консалд» та актів виконаних робіт.

«Сучасний дім» заснували Юлія Саркісян, Іван Януш та Анна Литвиненко. Остання до цього часу залишається співвласницею фірми, а з 20016 року її старшим бізнес-партнером став Руслан Базилюк, який зайняв посаду і керівника. На виборах до міської ради в 2015 році Базилюк балотувався від партії «Совість України», першим номером її списку був діючий мер Полтави Олександр Мамай.

Брат Базилюка Дмитро в березні поточного року поновив діяльність як фізособа-підприємець. За даними ЗМІ, через два тижні після цього УЖКГ Полтавської міськради уклало з ним угод на 3,1 млн грн.

«СКС Консалд » зареєстроване в Сумах, власниками є Олександр Сиса Євген та Євгеній Скоробагатський. Останній є начальником КП «Сумитеплоенергоцентраль», а також депутатом Сумської міськради від ВО «Батьківщина». До цієї ж політ сили належить і мер Сум Олександр Лисенко. «СКС Консалд» є фігурантам кримінального провадження прокуратури, яка підозрює фірму в оборудках з чиновниками мерії при ремонті міських ліфтів.

Управління ЖКГ Полтавської міськради очолює Сергій Сінельник, який також балотувався від партії мера. До березня за напрямок ЖКГ відповідав заступник міського голови Олексій Чепурно, весною на цій посаді його змінив Андрій Лямін.

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