До грудня «Альтком» відремонтує аварійний черкаський міст через Дніпро за 121 мільйон

Служба автомобільних доріг у Черкаській області 9 червня за результатами тендеру замовила ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» поточний середній ремонт мосту через Дніпро за 121,23 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До грудня відремонтують аварійний міст на км 23+068 автодороги Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань. Рух закрито на більшу частину доби. За словами начальника Черкаської САД Владислава Демиденка, обмеження ввели, бо «технологія виконання робіт потребує максимального обмеження руху, щоб уникнути вібрацій на штучній споруді, яку слід буде ремонтувати методом заливання нової монолітної плити».

За угодою, виконають підготовчі роботи, влаштують штучні споруди, дорожній одяг, освітлення, огорожу, нанесуть розмітку та встановлять дорожні знаки. Гарантійний строк на асфальтобетонне покриття становить три роки, на розмітку фарбою – півроку.

За первинною пропозицією переможця, без урахування вартості доставки 18,29 млн грн. припадало на матеріали виробництва «WelesGard», а саме:

ґрунтовка WG-Ferrogalvanic по 333 грн./л,

покриття WG-Weleflex по 299 грн./л,

покриття WG-Weleflex Sealer по 208 грн./л,

покриття WG-Sulacover по 422 грн./л,

розчинник WG-Welethinner CC по 156 грн./л,

покриття WG-Welesilver по 262 грн./л,

розчинник WG-Welethinner по 115 грн./л.

Ще 7,28 млн грн. ішло на елімінатор РТ по 238 тис грн./т, 4,92 млн грн. – на металеве оцинковане мостове огородження по 37 500 грн./т, 4,77 млн грн. – на перильне огородження по 40 500 грн./т, 2,55 млн грн. – на ґрунтовку Tack Coat №2 по 240 тис грн./т, 1,84 млн грн. – на суміш асфальтобетонну ЩМА-15 БМПА 60/90-53 по 1 770 грн./т.

Крім того, хвойні лісоматеріали круглі та бруски обрізні коштували 1 917 грн./т, пісок природний рядовий – 69 грн./куб. м, а гарячекатана арматурна сталь – 13 633-14 717 грн./т, що загалом відповідає ринку.

Щебінь 20-40 мм марки М1000 пропонували по 167 грн./куб. м. Нещодавно ця ж фірма виграла тендер Полтавської САД із майже вдвічі вищою його ціною – 323 грн./куб. м.

На нинішніх торгах «Альтком» знизив ціну на відсоток, тож остаточні ціни дещо нижчі.

На заробітну плату піде 7,56 млн грн., тобто шість відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще майже відсоток – 1,15 млн грн.

Ціна угоди всього на 0,07% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 121,31 млн грн.

Єдиним конкурентом із вищою на відсоток ціною було ТОВ «Трансстроймеханізація», яке не знижувало ціну на аукціоні, на відміну від переможця.

Три інші фірми не допустили до аукціону. ТОВ «ШРБУ-48» не принесло сертифікат відповідності на бітумну емульсію, договори на постачання бітумну емульсію і бар’єрного огородження, окремі додатки і акти на підтвердження наявності обладнання і матеріально-технічної бази. ТОВ «Главшляхбуд» не надало забезпечення пропозиції, а ТОВ «Автомагістраль-Центр» відхилили через претензії до договорів на постачання матеріалів.

ТОВ «Нео Лайф Компані» вимагало прибрати з тендерної документації умову завантаження у «Прозорро» дипломів, трудових книжок повністю і наказів про прийняття/переведення на посаду інженерно-технічних працівників. На думку фірми, це порушує законодавство щодо персональних даних. Однак замовник відмовив, заявивши, що отримувати згоду на використання цих даних у їхніх власників мають самі учасники.

Маріупольський «Альтком» належить голландській фірмі «Альтком Б.В.» компанії «Altcom Global N.V.» із Нідерландів та донецькому ТОВ «Фінансово-промислова група «Альтком» Олександра Тісленка і Сергія Павлічєва.

Основні тендерні перемоги групи «Альтком» припали на період, коли підготовку до Євро-2012 курував віце-прем’єр Борис Колесніков.

Київська «Трансстроймеханізація» заснована болгарським «АО Гражданметропоставка» і чорногорським «АО Комунспецмонтаж». Кінцевим бенефіціаром через другу фірму значиться італієць Пізолато Цельсо. Керує фірмою-конкурентом Володимир Василенко.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Дороги