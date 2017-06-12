Після контррозвідки СБУ «діалізну» справу забрали військові прокурори і теж збудились на вінницьку закупівлю

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Суд надав слідчому Головної військової прокуратури тимчасовий доступ до тендерної документації по закупівлі Вінницькою лікарнею ім. Пирогова витратних матеріалів для перитонеального діалізу у ТОВ «Діавіта». Рішення прийняв печерський районний суд 31 травня.

У судовому держреєстрі текст рішення відсутній, бо було прийнято рішення про розгляд справи в закритому судовому засіданні. У розпорядженні «Наших грошей» є копія тексту. У ньому вказано, що слідству був необхідний доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Однак який саме з тендерних документів є таємним – невідомо, оскільки жоден з них не є секретним.

Клопотання про доступ до тендерних документів подав старший слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури ГПУ лейтенанта юстиції Трохименка О.О.

Він хоче отримати документи про закупівлю витратних матеріалів по переговорній процедурі у ТОВ «Діавіта», яке представляє в Україні світового лідера ринку компанію «Бакстер» (США). У тому числі слідчий хоче мати доступ до загальнодоступних документів МОЗу, у яких вказується на неможливість заміни препарату для пацієнтів, які вже почали приймати препарат одного виробника.

Слідчий послався на кримінальне провадження №42016101070000154 від 28.06.2016.

Раніше «Наші гроші» повідомляли, що це провадження вела Київська місцева прокуратура №7 по «можливим порушенням» закону чиновниками МОЗ та облздоровів під час закупівлі витратних матеріалів для перитонеального діалізу. Тоді по цій справі лікарям та чиновникам надходили листи від начальника Головного управління контррозвідувального захисту інтересів державі у сфері економічної безпеки Сергія Семочка. Він хотів аби регіональні замовники проводили відкриті торги, аби конкуренти «Бакстеру» з числа дилерів компанії «Фрезеніус» змогли виграти по ціні. Саме на цю проблему і вказували у МОЗ, повідомляючи, що заміна препаратів по ходу прийому лікування є небезпечною для пацієнтів.

3 травня президент Порошенко вивів Семочка з контррозвідувального управління і призначив його головою головного управління СБУ в Києві та Київській області.

10 травня Вінницька лікарня ім. Пирогова отримала листа про необхідність проведення відкритих торгів вже першого замначальника Департаменту захисту економіки Нацполіції України Сергія Вязмікіна.

31 травня суд надав дозвіл на вилучення документів у вінницькій лікарні слідчому з Військової прокуратури.

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