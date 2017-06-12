«Укрзалізниця» змогла програти в суді 2,5 мільйона боргу фірмі Сашка Януковича

Апеляційний суд визнав ПАТ «Українська залізниця» правонаступником боргу перед ТОВ «Євроінвесстстрой» в сумі 2,52 млн грн. Таке рішення Київський апеляційний господарський суд прийняв 30 травня.

На початку лютого 2014 року ДП «Укрзалізничпостач» та «Євроінвестстрой» за результатами тендеру уклали угоду про постачання запчастин до локомотивів на суму 135,08 млн грн.

Після зміни влади, влітку 2014 року прокуратура в Господарському суд м. Києва добилася визнання цієї угоди недійною через невідповідність «Євроінвестстроя» вимогам торгів.

Після цього фірма звернулася в суд вимогою стягнути з «Укрзалізничпостач» 2,52 млн грн. В суді фірма показала акти приймання-передачі товару від 13 та 14 лютого 2014 року, за якими весь обумовлений обсяг продукції був поставлений. Мова йшла про постачання продукції в рамках угоди, яку суд вже визнав недійсною.

Суд вирішив, що «Євроінвестстрой» повністю і своєчасно виконав умови угоди, а тому «Укрзалізничпостач» повинен сплатити йому борг.

Протягом 2014 та 2015 року «Укрзалізничпостач» в цій справі програло апеляцію та касацію. В квітні 2015 року з’являється судовий наказ про примусове стягнення боргу з держпідприємства.

Після цього «Євроінвестстрой» звернулося з позовом про заміну в справі боржника на ПАТ «Українська залізниця» через реорганізацію його підприємства «Укрзалізничпостач». В червні 2016 року Господарський суд в задоволенні цього позову відмовив, зазначивши, що перебування в стані припинення «Укрзалізничпостача» ще не означає повне припинення його діяльності.

Але майже через рік з позовом про заміну боржника до суду звернувся Солом’янський райвідділ виконавчої служби м. Києва. І най раз суд визнав, що після створення урядом в 2015 році ПАТ «Українська залізниця» вона стало правонаступницею всі зобов’язань «Укрзалізничпостач». В апеляційному суді «УЗ» стверджувала, що про припинення діяльності «Укрзалізничпостач» було відомо на момент спору, але суд цей аргумент відхилив і визнав борг саме за «УЗ».

Засновником донецького ТОВ «Євроінвестстрой» є компанія «Інтелект Ресорсез Лімітед» (Беліз), директором – Максим Наумов. Цю компанію пов’язують з оточенням Олександра Януковича. В 2009-2014 роках року «Євроінвестстрой» виграв держпідрядів на суму 569,88 млн грн.

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