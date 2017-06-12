Ще 68 мільйонів отримала «прокладка» трамвайників Кернеса, маючи карну справу за аналогічний підряд

КП «Жовтневе трамвайне депо» Харківської міської ради 7 червня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Технології електротранспорту» про капітальний ремонт трамвайних вагонів на 67,90 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року мають капітально відремонтувати з модернізацією 40 трамвайних вагонів Tatra Т-3 ВПСт.

Раніше переможець вказував на тендерах, що його матеріально-технічна база складається з офісного та складського приміщень. Як і тоді, зараз він планує залучити субпідрядника – КП «Салтівське трамвайне депо» Харківської міської ради. Обсяг робіт, які той має виконати, і суму перерахувань харківським комунальникам у пропозиції не вказано.

При цьому на заробітну плату ремонтників піде 2,37 млн грн., або трохи більше трьох відсотків загальної суми контракту. Сюди включено 1,53 млн грн. власне зарплати і 842 тис грн. премії.

У договорі з «Технологіями електротранспорту» вказана рентабельність робіт у розмірі 3,08 млн грн., що становить п’ять відсотків вартості підряду до урахування ПДВ.

Ціна угоди на 0,2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 68,00 млн грн.

Єдиним конкурентом із вищою на стільки ж ціною традиційно було ВРМ МКП «Дніпропетровський електротранспорт». Причому обидва учасники жодного разу не знижували ціну під час аукціону.

Нагадаємо, поліція підозрює посадовців «Жовтневого трамвайного депо» в отриманні неправомірної вигоди для себе та фірми «Технології електротранспорту» при торішній закупівлі послуг з ремонту трамваїв вартістю 67,10 млн грн. Слідство встановило, що фірма не має необхідної кількості працівників відповідної кваліфікації та досвіду проведення аналогічних робіт. У податковій звітності вона вказала, що закуповує запчастини для ремонту в ПП «НП Трейдінг», ТОВ «АМК Сервіс» та ТОВ «ТПК Промдизель». Слідство виявило, що замість запчастин вони поставляють списані трамвайні вагони, придбані у Чехії в компанії «MVO Invest s.r.o.», а сам капітальний ремонт трамваїв не проводиться.

Харківська фірма «Технології електротранспорту» зареєстрована в лютому 2016 року на Павла Авєр’янова з с. Михайлівка Первомайського р-ну Харківської обл. Особа з такими ПІБ керує ТОВ «Ефективне землеробство» Наталії Дорош і Володимира Капустіна.

Директором підрядника є Павло Ковтуненко. Людина з такими ПІБ володіє ТОВ «Віал-Сіко» з Віктором Манжосом.

Манжосу належить один із найбільших гравців на рекламному ринку України – ТОВ «Віал-Медіа». Там його партнерами донедавна були Володимир Деркач і Яна Макарець, дружина Максима Макарця, радника мера Харкова Геннадія Кернеса. Також він очолював Департамент територіального контролю Харківської міськради.

Зараз директором «Віал-Медіа» є сам Манжос. Однак раніше фірмою керував Антон Яцкевич – брат Сергія Яцкевича, колишнього начальника відділу самоврядного контролю за використанням земель Департаменту територіального контролю Харківської міськради.

Манжос, Деркач та Яна Макарець володіють ТОВ «Рекламне агентство «Макс» і ТОВ «Безпека та розвиток», яким замість нинішнього директора Антона Яцкевича раніше керував сам Максим Макарець.

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