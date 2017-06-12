Одеситам докинули ще чверть мільярда на додатковий ремонт дороги на Львівщині за таємними цінами

Служба автомобільних доріг у Львівській області 6 червня за результатами тендеру замовила ТОВ «Автомагістраль-Південь» додаткові послуги з поточного середнього ремонту автодороги державного значення Н-02 Львів – Тернопіль на 233,02 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року на ділянці траси км 11+257 – км 67+000 довжиною 56 км відремонтують дорожній одяг, водовідведення, гасники, автобусні зупинки, заїзні кишені, поширення, пересічення і примикання, а також замінять огородження. Відтак ремонт коштує в середньому 4,18 млн грн. за кілометр.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не були опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Гарантійний строк на основу дорожнього одягу становить вісім років, на асфальтобетонне покриття – три роки.

На заробітну плату піде 910 тис грн., тобто 0,4% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,3% – 726 тис грн.

Ціна угоди на 0,04% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 233,12 млн грн.

«Автомагістраль-Південь» належить одеситам Валерію Короткову та Олегу Наливанному. Нагадаємо, у вересні 2016 року фірма виграла тендер на ремонт цієї самої ділянки за 410,59 млн грн. Тоді середня вартість ремонту становила 7 млн грн. за кілометр. Таким чином, його загальна вартість з урахуванням нинішнього договору складе близько 11,18 млн грн. за кілометр.

Нині єдиним конкурентом із різницею в ціні 0,03% було ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», причому обидва учасники жодного разу не знижували ціну під час аукціону. Власниками цієї фірми є Онур Четінджевіз, Ісхан Четінджевіз з Туреччини та львів’янин Олег Фаріон. Останній з 2011 року керує ПП «Глоріо» Олени Караахметоглу, яке управляє рестораном у Брюховичах.

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