Фірма з 15% долею екс-замголови СБУ отримає півмільярда на паркінг в аеропорту «Бориспіль»

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 9 червня повідомило про намір укласти з ТОВ «НАН» угоду про будівництво паркінгу за 439,63 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

За рік мають добудувати багаторівневий паркінг біля терміналу D на 2 тисячі машино-місць. Першу чергу на 1 тис місць зведуть до червня 2018 р., а другу – до кінця 2018 р.

Виконають підготовчі, загальнобудівельні, електромонтажні та опоряджувальні роботи, влаштують перехід-місток, плити підлоги, вогнезахист, покрівлю, фасад, сонцезахист, системи пожежогасіння, оповіщення та автопаркінгу, слабкострумові та зовнішні інженерні мережі, придбають і змонтують ліфти, благоустроять територію.

Пропозиція переможця не містить кошторисів із цінами будівельних матеріалів.

Залучення субпідрядників не планується. На підтвердження досвіду фірма принесла три угоди з ДТГО «Південно-Західна залізниця» щодо шляхопроводів і мостових переходів.

Підрядник надасть замовнику банківську гарантію виконання зобов’язань за договором у розмірі 5% ціни договору та банківську гарантію повернення авансу. Прес-служба аеропорту пише, що це потрібно для запобігання ситуації, що виникла зі старим генпідрядником. У серпні 2015 року «Бориспіль» через суд розірвав угоду з ПАТ «Будівельне управління №813» через неякісне виконання будівельних робіт та відсудив борг і пеню на загальну суму майже 95 млн грн.

Ціна нинішньої потенційної угоди на 0,2% нижча від очікуваної вартості в 440,51 млн грн.

Конкурентами були ТОВ «ІБК «Центробуд» і ТОВ «Альтіс-Констракшн» із вищими на 0,2% цінами. При цьому ніхто жодного разу не знижував ціну під час аукціону.

Натомість дві інші компанії не допустили до аукціону. ТОВ «МБС-Буд» не надало забезпечення та мало двох зварювальників потрібної кваліфікації замість трьох і ліцензію на будівництво класу СС2 замість ССЗ. ТОВ «Будакс» не підтвердило наявність трьох зварювальників потрібної кваліфікації, подало аналогічні договори без зазначення класу будівництва та некоректно заповнену банківську гарантію, не принесло антикорупційну програму, свідоцтво або витяг про платника ПДВ та дозвіл і ліцензію субпідрядника.

Харківською фірмою «НАН» зі статутним капіталом 9 тис грн. володіють Юрій Вандін (15%), Ганна Семенькова (15%) і Тетяна Шевченко (70%). Директором є Ольга Кулага.

Шевченко є депутатом Харківської міськради з фракції «За Харків, за Відродження» і керує ТОВ «Підприємство з експлуатації і обслуговування житлових будинків «Центр». Її чоловік Павло Твердоступ володіє ТОВ «Інженерний центр «Енергія» з Геннадієм Канюком і Любов’ю Цибулько.

Ця ж Тетяна Шевченко у 2006 р. заснувала миколаївське ТОВ «Євроміст», яке бувало єдиним конкурентом «НАН» на тендерах ДП «Укрзалізничпостач».

Шевченко створювала «Євроміст» із Володимиром Боліховим (наразі партнер Вандіна по ТОВ «Стальмост»). У вересні 2011 р. Шевченко і Боліхов зі складу засновників вийшли, а власниками стали російське ЗАТ «Воронежстальмост» (Боліхов є акціонером російської фірми), ТОВ «Мостіндустрія» (заснували той же Боліхов й Олександр Нездоля – генерал-майор держбезпеки, нині письменник, однак той момент власність переведена по колу на сам «Євроміст»), а також ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «ВЕЛС» (заведена на естонську «Оптігруп Системс» панамського офшора «Дасет Індастріал С.А.» («Daset industrial s.a.»)).

Нині «Євроміст» належить «ТПК «ВЕЛС» і «Воронежстальмост».

Юрій Вандін у 1995-1998 рр.. очолював головне управління МВС з боротьби з організованою злочинністю, яке займалось розслідуванням вбивства Євгена Щербаня в донецькому аеропорту. Згодом перейшов на роботу в СБУ, де очолював головне управління по боротьбі з корупцією, на початку 2000-х рр.. був заступником голови спецслужби. Звільнений з військової служби в 2005 р.

Вандін був бізнес-партнером донецького бізнесмена Ігоря Мар’їнкова, який виступав свідком звинувачення проти Юлії Тимошенко по вбивству Євгена Щербаня.

У Вандіна і Мар’їнкова був ще один бізнес-партнер – Руслан Харів. Він є співвласником ТОВ «СПР-груп», яке за часів президента Віктора Януковича отримало підряди на реконструкцію очисних споруд на 1,03 млрд грн. Дані про «СПР-Груп» було виявлено у документах, знайдених у «Межигір’ї» після втечі Януковича.

Фірма «НАН» фігурує в кримінальному провадженні НАБУ як одна з ланок у ланцюжку постачальників ТОВ «Корпорація КРТ» нардепів від «Блоку Петра Порошенка» Богдана і Ярослава Дубневичів.

У 2010 р. податківці вважали, що компанія «НАН» була відсутня за юридичною адресою, не мала виробничих потужностей і складських приміщень. А її єдиний працівник-директор фізично не міг виконувати такий обсяг роботи, враховуючи задекларовані доходи від реалізації товарів (робіт, послуг).

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