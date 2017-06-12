Донецькі медики замовили GPS для швидких за 3 мільйони замість системи зама Черновецького за 59 мільйонів

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КЛПУ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (м. Краматорськ, Донецька обл.) 8 червня за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ «Магеллан Трек Солюшен» про впровадження системи GPS моніторингу автомобілів швидкої медичної допомоги за 3,21 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Нагадаємо, у січні центр хотів без торгів купити у ТОВ «Інтел-Офіс» інтегровану медичну інформаційну систему обробки викликів і ведення пацієнтів, моніторингу та управління автомобілями швидкої медичної допомоги на базі GPS за 59,20 млн грн. Але в лютому Євген Вілінський, перший заступник голови Донецької ОДА Павла Жебрівського, доручив тендерному комітету розглянути можливість проведення закупівлі на конкурентній основі. У березні її відмінили через відсутність подальшої потреби.

За нинішньою угодою в рамках першого етапу виконання проекту переоснащення робочих місць диспетчерської служби замовили:

  • 245 комплектів для моніторингу, контролю та обміну даними між транспортним засобом і диспетчером по 10 500 грн. у складі:

– пристрій спостереження за рухомими об’єктами ВІ-910TREK (Україна) з монтажем та монтажним комплектом за 5 520 грн.

– модуль ідентифікації водіїв «RFID» (Україна) з монтажем та монтажним комплектом за 2 790 грн.

– блок гучного зв’язку з водієм, виконаний на базі тангенти Motorola PMMN4029A (Китай) з монтажем та монтажним комплектом за 2 190 грн.

  • налаштування доступу до серверного програмного забезпечення виконавця;
  • проведення навчального інструктажу персоналу замовника;
  • дистанційний моніторинг транспортних засобів замовника протягом 6 місяців по 106 316 грн. за місяць.

Замовник передбачає наявність в автомобілях планшетів на Android із веб-камерою та мікрофоном, однак цей тендер не включає їх придбання.

У відкритих джерелах є дані про продаж трекерів ВІ 910 TREK без монтажу по 3 1474 264 грн., однак невідомо, чи входить у ціни ПДВ.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 3,25 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Айадмін» із вищою на піввідсотка остаточною ціною.

Столичний «Магеллан Трек Солюшен» зі статутним капіталом 1 тис грн. був створений на початку 2014 року. Керує ним Андрій Швед. Засновниками є киянка Анастасія Котова і компанія «Рекваєрмент Глобал Лімітед» (Гонконг), власником якої у держреєстрі значиться Люнеді-Лідія Джордан.

Гонконгська фірма входить у склад засновників ТОВ «Варто Лтд» з Андрієм Котовим, ТОВ «Надо Лтд» з Ольгою Ткаченко, ТОВ «Фо Принт» із Віктором Мартиничем.

В одній квартирі з підрядником по вул. Вишняківська, 17 на той же номер телефону +380444254891 зареєстроване ТОВ «Стік Лтд» Олексія Котова.

Крім того, у «Прозорро» «Магеллан Трек Солюшен» вказав контактний e-mail milashevska@gmail.com та номер телефону +380980474576. Перший належить Юлії Милашевській, а другий – очолюваному нею ТОВ «Сойсал» турка Сойсала Мехмета.

У листопаді 2016 року переможець виграв єдиний тендер ПАТ «Укртранснафта» щодо GPS-системи за 2,67 млн грн.

Фірма «Айадмін» з Енергодару Запорізької області належить місцевому жителю Роману Реброву, який нею керує, та киянину Олексію Нікітенку.

Ребров також володіє ПП «Острів 2017» одноосібно і ТОВ «Биспи» з Віктором Фінкевичем, Едуардом Фощаном, Тетяною Персань та Євгеном Грицаєм.

Із листопада 2016 року суперник виграв непов’язаних із GPS тендерів на 1,32 млн грн.

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