Завдяки АМКУ нотаріуси можуть більше не платити приватному монополісту за доступ до Держземкадастру

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру виконала рекомендації АМКУ щодо умов підключення до Державного земельного кадастру. Про це на свій сторінці в Facebook повідомила Державний уповноважений АМКУ Агія Загребельська.

Нагадаємо, у 2012 р. Держземагенство оголосило тендер на розробку системи захисту інформації. Повинен був з’явитися документ, що виписував деталі комплексного захисту інформації (КЗІ) Державного земельного кадастру. У тендері перемогло ТОВ «БМС Конслатинг», яке найняло субпідрядником на деякі роботи фірму «Криптософт». Саме вона почала збирати з нотаріусів гроші за підключення до кадастру.

Продукти «Криптософту» – модуль шифрування інформації та засіб аутентифікації для доступу до земельних даних – були обов’язковими для нотаріусів, які займаються земельними угодами і працюють з персональними даними. Перша програма коштувала $150, друга – 900 грн.

У січні Антимонопольний комітет за результатами дослідження рекомендував Держгеокадастру розширити перелік програмних продуктів КЗІ. Той виконав поради: тепер нотаріуси можуть обрати софт одного з двох виробників: «Криптософту» або харківського ПрАТ «Інститут інформаційних технологій» («ІІТ Захист з’єднань-2») Івана та Юрія Горбенків, Олени Качко, Олександра Потія і Сергія Сінаюка. Причому ліцензії на софт другої фірми було придбано коштом Держгеокадастру, і вони видаються нотаріусам безкоштовно.

Також Держгеокадастр розмістив на своєму сайті заклик до виробників засобів КЗІ пропонувати свій софт за умови проведення за власні кошти державної експертизи.

Засновником ТОВ «Системи криптографічного захисту «Криптософт» зі статутним капіталом 1 тис грн. є Юрій Гринько. Директором є Геннадій Чепурдя, який у 2000-2010-х рр.. очолював Управління інформаційних технологій ГоловКРУ і був заступником голови комітету з конкурсних торгів державної структури. Сам комітет тоді очолював колишній віце-президент Тендерної палати Денис Красніков. Ще одним членом тендерного комітету ГоловКРУ тоді був Олександр Зражевський, помічник екс-нардепа Артема Пшонки. У 2014 р. він очолив департамент держзакупівель Міноборони, а невдовзі слідчі Генпрокуратури запідозрили його у сприянні перемозі «підприємству з ознаками фіктивності» на торгах щодо закупівлі дизпалива на 443,30 млн грн. У подальшому суд випустив Зражевського під заставу.

За даними програми «Схеми», засновником «Криптософту» у 2011 р. був Анатолій Дробаха. У травня 2012 р. він став директором державного IT-підприємства «Українські спеціальні системи» (УСС). У червні 2013 р. УСС під керівництвом Дробахи зробило експертизу комплексної системи захисту інформації, виготовленої «Криптософтом». У 2014 р. Анатолій Дробаха пішов з посади директора держпідприємства і повернувся працювати у «Криптософт».

Ще одну експертизу якості електронних ключів доступу до земельних даних робило ТОВ «Ефіт Текнолоджіс», засновником якого тоді був Семен Анатолійович Дробаха, син Анатолія Дробахи. Нині цю фірму переоформлено на малійця на ім’я Бах Малік.

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