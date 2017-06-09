В справі про оборудки з будівництвом школи арештували майно помічника нардепа Микитася

Суд наклав арешт на майно колишнього технічного директора ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», якого звинувачують у сприянні начальнику Управління капбудівнитва Чернігівської ОДА в розтраті державних коштів у сумі 1,40 млн грн.

Про це стало відомо з ухвали Новозаводський районний суд м.Чернігова, куди слідчий звернувся в рамках кримінального провадження №12016270010001141 від 05.02.2016 р.

З матеріалів судових засідань відомо, що 2012 року Управління капбудівництва перерахувало ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» 1,4 млн грн за обладнання, яке мало бути встановлене при здачі об’єкту будівництва «Загальноосвітня школа №5 на 520 місць по вул. Вокзальній, 115 в м. Носівка». Однак це майно на балансі Управління не обліковане та фактично відсутнє на вищевказаному об’єкті будівництва.

Слідство звинувачує колишнього технічного директора «БК «Укрбудмонтаж» у внесенні неправдивих даних до документу та в пособництві заволодіння коштами держави.

Слідчий поліції клопотав про арешт майна підозрюваного і суд його задовольнив. Було накладено арешт на земельну ділянку 1,78 га в Житомирській області, цільове призначення якої – ведення особистого селянського господарства, два гаражі в Києві, причіп Knott 91А та автомобіль Ford Scorpio 1986 р.

Через декілька днів слідчий поліції звернувся до суду з проханням застосувати до екс-техдиректора «БК «Укрбудмонтаж» запобіжний захід у вигляді застави. Поліція заявила, що підозрюваний часто перетинає державний кордон і може сховатися від слідства в іншій країні. Крім того, він може впливати на покази свідка, з яким він був у змові.

Сам підозрюваний заявив, що за кордон він виїжджає по справі як заступник директора ТОВ «Укрбуд Девелопмент».

Суд вирішив, що слідчі не надали достатніх доказів для обрання підозрюваному застави і встановив запобіжний захід – особисте зобов’язання.

Власницею «БК «Укрбудмонтаж» є Наталія Микитась – дружина народного депутат від БПП Максима Микитася, який з 2010 року є президентом державної будівельної корпорації «Укрбуд».

Технічним директором «Укрбудмонтажу» раніше був Анрій Якусевич, який потім займав посаду керівника підприємства, а зараз є депутатським помічником Микитася. В своїй декларації Микитась вказав, що є бенефіціаром «Укрбуд Девелопмент», де працює заступником директора Якусевич.

Брат останнього – Сергій Якусевич зараз займає посаду заступника голови правління «Укрбуд» і також був співвласником ТОВ «Мегаполісстрой», де іншим співвласником був Анатолій Войцехівський, якого правоохоронці звинувачують в самовільному захопленні ділянок та незаконному будівництві.

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