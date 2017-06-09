Топ-менеджер Курченка вийшов на волю по угоді з замгенпрокурора, який розвалив справу Юри Єнакіївського

Угоду про визнання винуватості уклав колишній топ-менеджер компанії СЄПЕК Андрій Кошель із заступником Генерального прокурора Юрієм Столярчуком. Про це стало відомо з ухвали Дніпровського районного суду м. Києва.

Кошель – колишній топ-менеджер компанії СЄПЕК Сергія Курченка, фігурант справи з продажу зрідженого газу на спецаукціонах. Його звинувачували у створенні злочинної організації та привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Чоловіку загрожувало до 12 років позбавлення волі.

Судове рішення з угодою у реєстрі ще не з’явилося. На судовому засіданні 12 травня 2017 року представник ГПУ Адріан Лупу поклопотався про зміну запобіжного заходу Крошелю – щоб обвинуваченого випустили з СІЗО додому з домашнім арештом з 21 по 6 ранку.

Лупу наполіг, що наявні ризики у кримінальному провадженні зменшились, Кошель “співпрацює зі слідством, надаючи показання, в яких викриває співучасників вчинення кримінальних правопорушень”.

Також прокурор просив врахувати, що подальше тримання Кошеля під вартою буде перевищувати розмір погодженого в угоді про визнання винуватості покарання.

Топ-менеджера СЄПЕК затримали 12 червня 2016 року під час спроби перетнути українсько-польський кордон.

Кримінальне провадження, за яким Кошель підписав угоду про визнання винуватості, з’явилося у березні 2017. У квітні 2017 справа надійшла до Дніпровського районного суду.

12 травня суд на прохання прокурора дозволив випустити Кошеля з СІЗО і відпустити додому з електронним браслетом. Чоловікові не можна виходити з дому із 21-ї до 6 ранку до 12 липня 2017 року.

Нагадаємо, у березні також вийшов на волю колишній замголови правління «Нафтогазу України» Олександр Кацуба. Він також укладав угоду про визнання винуватості з Юрієм Столярчуком і отримав умовний термін за те, що заплатив 100 млн грн. (близько $3,5 млн) у державний бюджет у якості компенсації збитків держави за розкрадання близько понад $1 мільярда по різним епізодам.

У 2015-2016 роках також була розвалена справа нардепа від Партії регіонів Юрія Іванющенка. Суд зобов’язав закрити кримінальне провадження щодо нього бездіяльність відповідального за розслідування заступника Генпрокурора Юрія Столярчука.

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