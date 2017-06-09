Шкіря продав «Укренерго» стовпи за 8 мільйонів – майже вдвічі дорожчі від ціни приватного обленерго

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ДП «НЕК «Укренерго» 23 травня за результатами тендеру замовило ТОВ «Бетон Нова Інтернешнл» опор ліній електропередач на 8,11 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До серпня поставлять 214 залізобетонних стійок СК 26.2-1.0 та СК 26.2-1.0м власного виробництва у поточному році з бетону F150 W6 по 37 890 грн.

У лютому ПАТ «Вінницяобленерго» купило шість стояків СК 26.2-1.0 із бетону F150-200 W6-8 Б40 виробництва ТОВ «ТПК «Опора» (м. Мерефа, Харківська обл.) майже вдвічі дешевше – по 19 680 грн.

Натомість у відкритих джерелах є дані про продаж таких опор по 33 тис грн. Однак невідомо, чи входить у ціну ПДВ і чи вона є актуальною на сьогодні.

Угода передбачає аванс за кожен квартал поставки в розмірі не більше 50%, решта буде оплачена після отримання товару.

Остаточна пропозиція переможця на 0,06% нижча від очікуваної вартості закупівлі.

Єдиним конкурентом не вперше було ПАТ «Галенергобудпром», причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

«Бетон Нова Інтернешнл» раніше була зареєстрована в смт. Миронівський Донецької області, де має виробничі потужності, а нині переоформлена у Слов’янську.

Засновником є київське ТОВ «Ліга Інфо», кінцевим бенефіціаром – кіпрська «Бі Енд Ті Лайнс Лтд» Лариси Сіріченко із Красногорівки, а директором – Віталій Малахов.

У свою чергу «Ліга Інфо» належить тій же «B&T Lines Ltd» і ТОВ «Централ Медіа» Сергія Зазимка. Донедавна партнером офшора у фірмі «Ліга Інфо» була Інна Шкіря – дружина нардепа Ігоря Шкірі («Відродження», раніше – Партія регіонів).

На цей офшор також записані ТОВ «Трансекспо Плас» і ТОВ фірма «Укрзовнішінформ».

Акціонерами суперника «Галенергобудпром» із Львівщини є Ростислав Крок та львівські ТОВ «Західенергомонтажбуд» і ТОВ «Перлина-Люкс». Першою фірмою разом із Кроком володіють Богдан Пужак, Юрій Якимович, Мирослав Боді, Андрій Ястремський та Ігор Ямщиков, а другою – Ямщиков, Богдан та Ігор Пужаки і Володимир Гриценко.

Тимчасовим виконуючим обов’язки керівника «Укренерго» з 2015 року є Всеволод Ковальчук, який за часів Януковича був першим заступником директора компанії.

У 2016 р. був проведений конкурс на посаду очільника «Укренерго», який виграв Сергій Зуєв, який заради цього звільнився з американської корпорації AES у Казахстані і приїхав до України. Однак, проти нього було порушено кримінальне провадження, і торік у серпні Окружний адмінсуд м. Києва (суддя В.І. Келеберда) заборонив Кабміну погоджувати кандидатуру Зуєва. Згодом останній розповів, що відкриття кримінального провадження проти нього ініціював народний депутат від БПП Ігор Кононенко.

Керівником закупівель «Укренерго» є Валерій Полшков. У 2013 році він був замголови тендерного комітету «Чорноморнафтогазу». Тоді держкомпанію Едуард Головін, протеже нового міністра енергетики Едуарда Ставицького. Тендерний комітет невдовзі провів тендер по відновленню свердловин на Семенівському НР та Стрілковому ГР. Його виграла близька до Ставицького фірма «Голден деррік» (112 млн грн.), розігравши торги з фірмою «Укратоменерго» Валерія Токаря. Однак після акцепту тендерний комітет «Чорноморнафтогазу» з невідомих причин відмінив закупівлю «унаслідок непереборної сили».

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