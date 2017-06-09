Податківець купив «Мазераті» і оформив у Львові купу нерухомості, подарованої замішаною у афері матір’ю

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Податківець Сергій Мальков з офісу великих платників податків ДФС у місті Львові 16 травня 2017 року придбав автомобіль Maserati Ghibli S Q4. Про це повідомляють «Наші гроші. Львів» з посиланням на зміни до його декларації, що були оприлюднені 3 червня 2017 року.

Мальков формально є працівником відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ, але вже тривалий час він перебуває у декретній відпустці по догляду за дитиною.

Елітну автівку 2015 року випуску він задекларував за 765 тис. грн., покупку оформлено у литовської компанії Autodemas.

Варто зауважити, що новий автомобіль Maserati Ghibli S Q4 такого року випуску в Україні пропонують за 2,51 млн грн. Автомобіль з пробігом 2014 року випуску – від 1,8 млн грн. За суму, зазначену в декларації Сергія Малькова можна придбати лише Maserati після ДТП.

Сергій Мальков є сином Людмили Малькової, яка замішана у масштабній афері з крадіжки комунального майна.

Як повідомляли «НГ. Львів», за кілька місяців минулого року Львівська  міська рада втратила десятки комунальних приміщень в центрі Львова. В шахрайській схемі, яку в медіа вже назвали «афера століття», була задіяна група осіб. Хтось з них підробляв документи, на підставі яких реєстрували власність на приміщення у Львові у нотаріуса з міста Обухів (Київська область). Реєстрацію проводили на 42-річного чоловіка з Луганської області. Пізніше він продавав нерухомість львів’янину, який вносив це майно в статутний капітал фіктивного підприємства. А з цього підприємства майно виводили треті особи, які, згідно з законодавством, є добросовісними набувачами. Тобто оскаржити їх власність вже дуже складно. У більшості випадків  цими набувачами були львів’янки Ірина Сандул та Людмила Малькова.

За даними декларації Сергія Малькова за минулий рік, він 31 грудня 2016 року набув у власність 18 приміщень у різних районах містах. Площа приміщень невелика, в середньому 20-30 кв. м.  За інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ці приміщення йому були подаровані, здебільшого, його матір’ю Людмилою Мальковою.

Договори дарування були оформлені 7, 8 та 13 грудня 2016 року одним нотаріусом – Уляною Пшеничною. Вона також фігурує в «афері століття» як нотаріус, яка реєструвала сумнівні угоди про перехід права власності.

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