Одеська мерія за 7 мільйонів замовила ще більш коштовний ремонт вулиць, ніж у боксера Труханова в квітні

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Управління дорожнього господарства Одеської міської ради 7 червня за результатами тендеру замовило ТОВ «Евродор» поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста за 7,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Загальний обсяг ремонтованого покриття становить 10 900 кв. м. До жовтня виконають ямковий ремонт одношарового покриття товщиною 70 мм по 452 грн. і двошарового покриття товщиною 80 мм по 533-544 грн. за квадратний метр, а також влаштування асфальтобетонного покриття, навантаження і перевезення сміття.

За кошторисом, без урахування вартості доставки тонна суміші асфальтобетонної гарячої і теплої щільної дрібнозернистої типу Б марки 1 коштує 2 310 грн., а бітуму нафтового дорожнього БНД-40/60 першого сорту – 18 150 грн. Бруски обрізні хвойні довжиною 4-6,5 м шириною 75-150 мм товщиною 40-75 мм третього сорту замовили по 3 172 грн. за кубометр.

Вказані ціни робіт і товарів є вищими від цін на ринку та інших тендерах.

Наприклад, у квітні Управління благоустрою та житлової політики Криворізького міськвиконкому Дніпропетровської області замовило ямковий ремонт одношарового покриття товщиною 70 мм у середньому на 14-21% дешевше – по 374-396 грн./кв. м.

Сам же нинішній замовник у квітні замовляв поточний ремонт у іншої фірми дещо дешевше, хоча теж дорожче від ринку.

Що ж до асфальтобетону, то у квітні таку суміш продавали гуртом у півтора рази дешевше – по 1 536 грн./т.

Бітум БНД-40/60 можна знайти у продажу по 12 700 грн./т, тобто на 43% дешевше. Інші марки дорожнього бітуму зараз на більшості тендерів коштують не більше 10 500 грн./т і по стільки ж продаються у відкритих джерелах.

Ціна угоди на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 7,01 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Стройспецтехника» на чолі з Русланом Степановим, яке належить Маріам Карапетян, власниці ТОВ «Орловський 2012». Загалом із червня 2016 року суперник отримав держпідрядів на 140,63 млн грн.

Одеський «Евродор» належить Геворгу Авєтісяну, чий батько Артак Авєтісян був депутатом Ізмаїльської райради від Партії регіонів, та Наталії Авєтісян.

Усього з 2008 року переможець виграв тендерів на 783,76 млн грн.

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