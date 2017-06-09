Хорватська «Crosco» отримає 786 мільйонів «Укргазвидобування» за буріння на Полтавщині

ПАТ «Укргазвидобування» 6 червня за результатами тендеру замовило компанії «Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd» (Хорватія) роботи з буріння зовнішнім буровим підрядником у області на 23,42 млн євро, або 786,46 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили аутсорсінг буріння 6 газоконденсатних свердловин на Яблунівському НГКР у Полтавській області.

Орієнтовно 4 серпня бурова бригада підрядника з 52 осіб почне роботи, у тому числі мобілізацію/демобілізацію, монтування/демонтування і переміщення стаціонарного наземного бурильного верстату на відстань до 30 км та власне буріння свердловин.

На добу використовуватимуть 6 500 л не вказаного виду палива по 0,75 євро, або 22,05 грн. за літр.

Нагадаємо, в аналогічному договору «Укргазвидобування» із ТОВ «Спецмехсервіс» щодо інших родовищ була зафіксована ціна дизельного палива 24,00 грн./л із ПДВ.

Сума нинішньої угоди на 20% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 986,97 млн грн.

Це другий завершений із 15 лотів тендеру на загальну очікувану суму 13,04 млрд грн.

ТОВ «Північгазресурс», ТОВ «Вікторіос Компані» і «Drilling Energy Technics Limited» (Британія) пропонували у 1,5-4,5 рази нижчі ціни, але їх відхилили за всіма лотами. Перші дві фірми вчасно не надіслали на електронну адресу замовника скановані документи і не надали оригінали, а заявка останньої фірми не відповідала кваліфікаційним або технічним вимогам.

Британська «Drilling Energy Technics Limited» вимагала пояснити підстави відхилення. Тож замовник у листі перерахував претензії до сертифікатів, договорів про консультації, звітів про інспекцію обладнання тощо.

Зокрема, «Укргазвидобування» повідомило: «У договорах на надання консультативних послуг не вказано жодних даних про фізичну особу, крім прізвища та ім’я. Підписи однієї і тієї ж фізичної особи на одному документі виглядають не схожими між собою. договори на надання консультаційних послуг по усіх лотах складені в один день – 18.11.2016р. (45 договорів х 15 лотів = 675 договорів за один день)».

Дорожчими конкурентами були «Hydro Drilling Srl» (Італія), «G-Drilling SA» (Польща), «KCA Deutag Drilling GmbH» (Німеччина), ТОВ «Полтава Сервiсиз» і ПАТ «НАК «Надра України».

Власником компанії «Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd» є хорватська «INA d. d.», а кінцевими бенефіціарами – угорська «MOL Plc» (49,08%), Республіка Хорватія (44,84%) та приватні й інституційні інвестори (6,08%). Вона вперше виграла державний тендер в Україні.

У 2014 році уряд Хорватії збирався судитись з угорським співвласником аби довести, що «MOL» у 2009 році незаконно придбала майже половину акцій «INA-Industrija Nafte d.d.». Контракт про продаж акцій угорцям підписував прем’єр-міністр Хорватії Іво Санадер, якого у 2012 році приговорили до ув’язнення на 10 років за отримання від угорців хабара за надання їм права управляти хорватським концерном. Згодом місцевий суд випустив Санадера через претензії до процесуальної сторони.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Нафтогаз, Сервіс