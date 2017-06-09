Хорватська «Crosco» отримає 786 мільйонів «Укргазвидобування» за буріння на Полтавщині

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
09 Червня 2017
ПАТ «Укргазвидобування» 6 червня за результатами тендеру замовило компанії «Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd» (Хорватія) роботи з буріння зовнішнім буровим підрядником у області на 23,42 млн євро, або 786,46 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Замовили аутсорсінг буріння 6 газоконденсатних свердловин на Яблунівському НГКР у Полтавській області.
Орієнтовно 4 серпня бурова бригада підрядника з 52 осіб почне роботи, у тому числі мобілізацію/демобілізацію, монтування/демонтування і переміщення стаціонарного наземного бурильного верстату на відстань до 30 км та власне буріння свердловин.
На добу використовуватимуть 6 500 л не вказаного виду палива по 0,75 євро, або 22,05 грн. за літр.
Нагадаємо, в аналогічному договору «Укргазвидобування» із ТОВ «Спецмехсервіс» щодо інших родовищ була зафіксована ціна дизельного палива 24,00 грн./л із ПДВ.
Сума нинішньої угоди на 20% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 986,97 млн грн.
Це другий завершений із 15 лотів тендеру на загальну очікувану суму 13,04 млрд грн.
ТОВ «Північгазресурс», ТОВ «Вікторіос Компані» і «Drilling Energy Technics Limited» (Британія) пропонували у 1,5-4,5 рази нижчі ціни, але їх відхилили за всіма лотами. Перші дві фірми вчасно не надіслали на електронну адресу замовника скановані документи і не надали оригінали, а заявка останньої фірми не відповідала кваліфікаційним або технічним вимогам.
Британська «Drilling Energy Technics Limited» вимагала пояснити підстави відхилення. Тож замовник у листі перерахував претензії до сертифікатів, договорів про консультації, звітів про інспекцію обладнання тощо.
Зокрема, «Укргазвидобування» повідомило: «У договорах на надання консультативних послуг не вказано жодних даних про фізичну особу, крім прізвища та ім’я. Підписи однієї і тієї ж фізичної особи на одному документі виглядають не схожими між собою. договори на надання консультаційних послуг по усіх лотах складені в один день – 18.11.2016р. (45 договорів х 15 лотів = 675 договорів за один день)».
Дорожчими конкурентами були «Hydro Drilling Srl» (Італія), «G-Drilling SA» (Польща), «KCA Deutag Drilling GmbH» (Німеччина), ТОВ «Полтава Сервiсиз» і ПАТ «НАК «Надра України».
Власником компанії «Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd» є хорватська «INA d. d.», а кінцевими бенефіціарами – угорська «MOL Plc» (49,08%), Республіка Хорватія (44,84%) та приватні й інституційні інвестори (6,08%). Вона вперше виграла державний тендер в Україні.
У 2014 році уряд Хорватії збирався судитись з угорським співвласником аби довести, що «MOL» у 2009 році незаконно придбала майже половину акцій «INA-Industrija Nafte d.d.». Контракт про продаж акцій угорцям підписував прем’єр-міністр Хорватії Іво Санадер, якого у 2012 році приговорили до ув’язнення на 10 років за отримання від угорців хабара за надання їм права управляти хорватським концерном. Згодом місцевий суд випустив Санадера через претензії до процесуальної сторони.