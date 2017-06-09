НОВИНИ

09.06.2017

Топ-менеджер Курченка вийшов на волю по угоді з замгенпрокурора, який розвалив справу Юри Єнакіївського

В справі про оборудки з будівництвом школи арештували майно помічника нардепа Микитася

Хорватська «Crosco» отримає 786 мільйонів «Укргазвидобування» за буріння на Полтавщині

«Укрзалізниця» в суді захищає від НАБУ переплату 92 мільйонів за дизпаливо «ВОГу»

Завдяки АМКУ нотаріуси можуть більше не платити приватному монополісту за доступ до Держземкадастру

Шкіря продав «Укренерго» стовпи за 8 мільйонів – майже вдвічі дорожчі від ціни приватного обленерго

Податківець купив «Мазераті» і оформив у Львові купу нерухомості, подарованої замішаною у афері матір’ю

Одеська мерія за 7 мільйонів замовила ще більш коштовний ремонт вулиць, ніж у боксера Труханова в квітні

08.06.2017

Дилер-новачок виграв у виробника 62 мільйони на коштовні засоби захисту шахтарів

Суд виправдав заммера Запоріжжя, якого звинувачували у незаконній передачі 2,5 гектарів під забудову «регіоналам»

Прокуратура залишила екс-керівнику обласного ДАІ нелегальний пірс на Тетереві, який він «зніс» на папері

«Альтком» за 219 мільйонів відремонтує трасу і шляхопровід на Полтавщині

Денис Бігус отримав міжнародну премію Democracy Award-2017 за боротьбу з корупцією

Фармзакупівлі Дніпровщини: коштовний кетамін лікарки Тимошенко

«Техойл», «єремеєвці» та «Окко» розділили чверть мільярда на паливо для Нацполіції

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Хорватська «Crosco» отримає 786 мільйонів «Укргазвидобування» за буріння на Полтавщині

09 Червня 2017

ПАТ «Укргазвидобування» 6 червня за результатами тендеру замовило компанії «Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd» (Хорватія) роботи з буріння зовнішнім буровим підрядником у області на 23,42 млн євро, або 786,46 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили аутсорсінг буріння 6 газоконденсатних свердловин на Яблунівському НГКР у Полтавській області.

Орієнтовно 4 серпня бурова бригада підрядника з 52 осіб почне роботи, у тому числі мобілізацію/демобілізацію, монтування/демонтування і переміщення стаціонарного наземного бурильного верстату на відстань до 30 км та власне буріння свердловин.

На добу використовуватимуть 6 500 л не вказаного виду палива по 0,75 євро, або 22,05 грн. за літр.

Нагадаємо, в аналогічному договору «Укргазвидобування» із ТОВ «Спецмехсервіс» щодо інших родовищ була зафіксована ціна дизельного палива 24,00 грн./л із ПДВ.

Сума нинішньої угоди на 20% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 986,97 млн грн.

Це другий завершений із 15 лотів тендеру на загальну очікувану суму 13,04 млрд грн.

ТОВ «Північгазресурс», ТОВ «Вікторіос Компані» і «Drilling Energy Technics Limited» (Британія) пропонували у 1,5-4,5 рази нижчі ціни, але їх відхилили за всіма лотами. Перші дві фірми вчасно не надіслали на електронну адресу замовника скановані документи і не надали оригінали, а заявка останньої фірми не відповідала кваліфікаційним або технічним вимогам.

Британська «Drilling Energy Technics Limited» вимагала пояснити підстави відхилення. Тож замовник у листі перерахував претензії до сертифікатів, договорів про консультації, звітів про інспекцію обладнання тощо.

Зокрема, «Укргазвидобування» повідомило: «У договорах на надання консультативних послуг не вказано жодних даних про фізичну особу, крім прізвища та ім’я. Підписи однієї і тієї ж фізичної особи на одному документі виглядають не схожими між собою. договори на надання консультаційних послуг по усіх лотах складені в один день – 18.11.2016р. (45 договорів х 15 лотів = 675 договорів за один день)».

Дорожчими конкурентами були «Hydro Drilling Srl» (Італія), «G-Drilling SA» (Польща), «KCA Deutag Drilling GmbH» (Німеччина), ТОВ «Полтава Сервiсиз» і ПАТ «НАК «Надра України».

Власником компанії «Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd» є хорватська «INA d. d.», а кінцевими бенефіціарами – угорська «MOL Plc» (49,08%), Республіка Хорватія (44,84%) та приватні й інституційні інвестори (6,08%). Вона вперше виграла державний тендер в Україні.

У 2014 році уряд Хорватії збирався судитись з угорським співвласником аби довести, що «MOL» у 2009 році незаконно придбала майже половину акцій «INA-Industrija Nafte d.d.». Контракт про продаж акцій угорцям підписував прем’єр-міністр Хорватії Іво Санадер, якого у 2012 році приговорили до ув’язнення на 10 років за отримання від угорців хабара за надання їм права управляти хорватським концерном. Згодом місцевий суд випустив Санадера через претензії до процесуальної сторони.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

У пошуках «мільярдів Луценка». Чому їх складно рахувати, якщо ти знаєш математику
21 Травня 2017

У пошуках «мільярдів Луценка». Історія про оцінку
17 Травня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

09.06.2017

Чернігів В справі про оборудки з будівництвом школи арештували майно помічника нардепа Микитася

Львів Податківець купив «Мазераті» і оформив у Львові купу нерухомості, подарованої замішаною у афері матір’ю

Одеса Одеська мерія за 7 мільйонів замовила ще більш коштовний ремонт вулиць, ніж у боксера Труханова в квітні

08.06.2017

Донецьк Дилер-новачок виграв у виробника 62 мільйони на коштовні засоби захисту шахтарів

Запоріжжя Суд виправдав заммера Запоріжжя, якого звинувачували у незаконній передачі 2,5 гектарів під забудову «регіоналам»

Житомир Прокуратура залишила екс-керівнику обласного ДАІ нелегальний пірс на Тетереві, який він «зніс» на папері

Полтава «Альтком» за 219 мільйонів відремонтує трасу і шляхопровід на Полтавщині

Дніпро Фармзакупівлі Дніпровщини: коштовний кетамін лікарки Тимошенко

07.06.2017

Рівне Рівненські депутати відмовили державі в родовищах бурштину, якими користується фірма голови РДА

Донецьк Комунальники Донеччини накупили майданчиків для мініфутболу на 70 мільйонів

Суми Прокуратура не змогла знести магазин, збудований родиною віце-мера Сум на автобусній зупинці

Ужгород Рідна фірма біглого Захарченка відсудила собі чергове родовище золота на Закарпатті

Донецьк «Артемсіль» скупилась контейнерами і мішками на 110 мільйонів

06.06.2017

Черкаси Улюбленці Черкаської міськради подолали чверть мільярда на ремонті траси на Київ

Донецьк Сім’я донецького екс-заммера Севастополя виграла 94 мільйони на сміттєзвалище у Краматорську

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ