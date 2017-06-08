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«Техойл», «єремеєвці» та «Окко» розділили чверть мільярда на паливо для Нацполіції

08 Червня 2017

Національна поліція України 3 травня за результатами тендеру уклала п’ять угод про постачання палива у 2017 році на загальну суму 238,59 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Переможці змагались лише між собою. Після аукціонів формальна економія відносно загальної очікуваної вартості закупівлі в 242,93 млн грн. склала майже два відсотки.

Більше третини всієї суми, або 86,13 млн грн. отримало ТОВ «Техойл Рітейл» за поставку 3,73 млн л бензину А-92 за талонами по 23,10 грн./л.

ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» дадуть 79,04 млн грн. за 1,94 млн л бензину А-95 за смарт-картками по 24,15 грн./л і 1,46 млн л дизельного палива за талонами по 22,00 грн./л.

ПП «Окко Контракт» Віталія Антонова (концерн «Галнафтогаз») заплатять ще 73,42 млн грн. за 2,87 млн л бензину А-95 за талонами по 24,18 грн./л і 185 тис л дизельного палива за смарт-картками по 21,81 грн./л.

Бензин А-95 і дизпаливо коштують на 3-4% дешевше від середніх роздрібних ринкових цін, які, за даними «OilNews», зараз становлять відповідно 25,09 грн./л і 22,79 грн./л.

«Нафтотрейд ресурс», створений десять років тому, почав вигравати тендери лише в лютому 2016 року. Відтоді він отримав держпідрядів на 2,03 млрд грн.

Засновниками є ТОВ «Дукат» і ТОВ ВКФ «Віта-Авто», а кінцевими бенефіціарами – співвласники групи «Континіум» Степан Івахів, Сергій Лагур та Роман Єремеєв, син покійного лідера групи Ігоря Єремеєва.

Фірма зареєстрована в Луцьку по вул. Кременецька, 38, де прописана низка фірм «Континіуму», в тому числі ТОВ «Вог Рітейл».

Фірма «Техойл Рітейл» зі статутним капіталом 1 тис грн. була створена в січні 2015 року і належить Артему Івушкіну. У 2013 році він розміщував про себе інформацію на сайті з базою артистів, брав участь у зйомках фільму «Жіночій лікар».

Директором є Віталій Пащенко, а раніше посаду займала Аделіна Камінська. На 2013 рік вона працювала юристом у ТОВ «Техойл», яке тоді належало Пащенку і розміщувалось за адресою реєстрації «Техойл Рітейл» по вул. Ярославів Вал, 5-в у Києві. Нині «Техойл» переоформлено в Сумах під назвою «ВТМ-12» на Володимира Янушевського.

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