Суд виправдав заммера Запоріжжя, якого звинувачували у незаконній передачі 2,5 гектарів під забудову «регіоналам»

Суд визнав невинним та виправдав колишнього заступника мера Запоріжжя Сергія Гладченка, якого прокуратура звинувачувала у незаконному погодженні та передачі у власність фізичних осіб земельних ділянок загальною площею 2,55 га, де раніше знаходився дитячий табір. Про це свідчить вирок Заводського районного суду м. Запоріжжя від 30 травня.

У 2003 році ПП «Аукціон-4» купило у регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області будівлі дитячого табору «Дружба», які розташовані на земельній ділянці загальною площею 9,7 га по вул. Ленська/Котельникова, 19/11. В травні 2006 року депутати Запорізької міськради змінили містобудівне призначення землі колишнього табору із земель рекреації на землі житлової забудови.

В подальшому фірма «Аукціон-4» продала будівлі табору ТОВ «Преміумстандартсервіс», ПП «Алара Клуб» і ТОВ «Парус-М», які, оформили право користування ділянками під будівлями площею 5,5 га, 1,5 га і 0,89 га відповідно. Документацією передбачалась зміна цільового призначення значної кількості земель дитячих оздоровчих таборів і це викликало резонанс серед мешканців м. Запоріжжя. В результаті у 2011 році депутати міськради прийняли рішення про визнання спірних земель виключно рекреаційними, без можливості житлової забудови.

Водночас, незважаючи на заборону, у 2012 році Гладченко, який контролював земельні питання, у тому числі і виконання рішення про заборону забудови на землях табору, за даними правоохоронців, надав вказівки своїм підлеглим підготувати документи про безоплатну передачу у власність 26 особам земельних ділянок для подальшої забудови загальною площею 2,55 га вартістю 3,51 млн грн., які перебували в оренді у «Преміумстандартсервіс» братів Володимира та Сергія Кальцевих.

В результаті депутати міськради, серед який і Гладченко (був заступником голови постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин) проголосували за передачу земель у власність 26 громадян, які, за даними запорізьких ЗМІ, пов’язані з братами Кальцевими.

Колишній заступник мера, якого звинувачували за ч. 2. ст. 364 КК (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки), у суді своєї вини не визнав, і повідомив, що не давав жодних усних чи письмових доручень своїм підлеглим щодо розгляду ділянок для 26 осіб, не був у цьому зацікавлений, хоча і не заперечував, що на сесії голосував за передачу землі. Він також зазначив, що не існує механізму контролю тих чи інших рішень міськради, і це підтвердили свідки.

Суд встановив, що у 2016 році, Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя визнав протиправним та скусав рішення міськради 2011 року про визнання спірних земель виключно рекреаційними і наразі ділянки мають статус житлової забудови.

Суд констатував, що жоден з підлеглих заступника голови міськради не підтвердив, що Гладченко надавав вказівки підготувати земельну документацію по спірній ділянці.

Суд також звернув увагу, що рішення про перехід у власність земель площею 2,55 га приймав колегіальний орган – сесія Запорізької міської ради. А Гладченко, як заступника міського голови, не є компетентною особою щодо вирішення подібних питань і не міг незаконно передати землю.

Суд зазначив, що частина людей, які отримали землю, не були справжніми власниками землі, не користувалися нею, відповідно вони є так званими «володільцями на папері». А прокуратура не встановила фактичних власників спірної ділянки, тому не зрозуміло, у чиїх інтересах міг діяти Гладченко.

Крім того, в обвинувальному акті йдеться, що 3,51 млн грн. матеріальних збитків, розмір яких, на думку суду, встановлені невірно, спричинені державним інтересам, хоча потерпілим прокуратура визнає територіальну громаду в особі Запорізької міської ради. При цьому обвинувачення не звернулась до суду із відповідним цивільним позовом в інтересах чи то держави, чи то громади.

В результаті, суд визнав невинуватим та виправдав Гладченка, оскільки не було доведено, що в його діях був склад кримінального правопорушення.

Гладченко був заступником мера у 2006-2015 рр., а депутатом міськради у 2010-2015 рр., обирався від Партії регіонів. Один із братів Кальцевих Володимир теж був депутатом Запорізької міськради у 2011-2015 рр, обирався від ПР. На останніх місцевих виборах він знову став депутатом міськради, вже від партії «Наш край». Сергій Кальцев у 2006-2007 рр. був народним депутатом від Партії регіонів.

Станом на кінець 2015 року завершувалось будівництво одного будинку, який розташований на 2 ділянках з 26.

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