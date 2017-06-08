Прокуратура залишила екс-керівнику обласного ДАІ нелегальний пірс на Тетереві, який він «зніс» на папері

Прокуратура відізвала свій позов до колишнього керівника Державтоінспекції в Житомирській області Володимира Недільського про знесення паркану та пірсу, який обмежує доступ до річки Тетерів в Житомирі. Позов відізвали через усунення всіх перешкод, але насправді ні пірс, ні паркан екс-голова обласного ДАІ так і не прибрав.

Про це пише «Житомир. Інфо».

Будинок ДАІшника розташований на березі річки, доступ до якого перегороджений парканом. Тут також побудовано пірс та будинок для качок.

В позові прокуратура, Житомирська міськрада та екологічна інспекція оцінили такі дії Несільського як самовільне захоплення земельної ділянки водного фонду. В позові вони вимагали знести паркан та пірс, які обмежують доступ громадян до річки.

Справу розглядав Корольовський райсуд Житомира. Під час його засідання прокурор зачитав клопотання про залишення позову без розгляду. Мовляв, матеріали обстеження екоінспекції засвідчили усунення відповідачем усіх порушень. Про наявність таких матеріалів обстеження в суді заявила і представник екологічної інспекції, але від позову не відмовилася.

Врешті, суд задовольнив заяву прокуратури та залишив справу без розгляду.

Однак, як виявилось, у день проведення судового засідання ані паркан, ані пірс на березі річки екс-правоохоронець Недільський так і не прибрав.

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