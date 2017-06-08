Фармзакупівлі Дніпровщини: коштовний кетамін лікарки Тимошенко

Комунальні аптекарі продають однакові препарати різним закладам за різною ціною.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро» з вересня 2016 по квітень 2017 року, який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Файл з усіма даними про дніпровські закупівлі тут.

Цефтріаксон

Популярний антибіотик замовляли по ціні 8,23-12,38 грн. у перерахунку на одну ампулу. При цьому левова більшість закупівель і по найвищій, і по найнижчій ціні здійснювалась у компанії «БаДМ» – це загальноукраїнський дистрибутор, що базується у Дніпропетровській області. Також немає прямої залежності по ціні антибіотику від того чи базується замовник у селі, чи обласному центрі. Лікарні Дніпра замовляли Цефтріаксон по ціні від 8,23 до 12,18 грн. за ампулу.

Найдорожчий Цефтріаксон виявився в угоді «Стародобровільського психоневрологічного інтернату» (Широківський район), який очолює Олена Квітка.

На другому місці за дороговизною «Дніпропетровська дитяча міська клінічна лікарня № 5». Головлікар Наталія Фоменкова задекларувала придбання у 2016 році новенького фольксвагену Tiguan FL Life за 787 тис грн. При цьому її річна зарплата становила 98 тис грн., у чоловіка – 61 тис грн.

Морфін і кетамін

Морфін замовляли з розбігом цін від 24,61 до 60,40 грн. у перерахунку за одну ампулу. Найдешевший препарат був у тих угодах, де постачальником обирали приватне ТОВ «Укрфармгруп» Лілії Вівчарик та Валентини Іванової. Наприклад, в ході торгів «Центру первинної медико-санітарної допомоги м.Павлограда» фірма знизила стартову заявку на 18%.

Однак левову частку підрядів на постачання морфіну комунальним та державним закладам Дніпропетровщини отримали комунальні мережі аптек ОКП «Фармація» обласної ради і КП «Фармація» Криворізької міськради.

Середня ціна Морфіну на Дніпропетровщині виявилась з усіх боків дешевше від закупівель сусідньої Донецької області, де препарат у цей період замовляли по ціні від 35 до 101 грн. Але загальний рівень фактично не відрізняється від закупівель у Одеській (від 19,81 до 61,50 грн.) і Сумській (від 9,75 до 71,69 грн.) областях.

На Вінниччині наркотик коштував значно дешевше – від 11 до 43 грн. за ампулу.

Аналогічна ситуація зі знеболювальним Кетаміном. Пара замовників уклали угоди з приватним постачальником «Укрфармгруп» дешевше 5 гривень за ампулу. Але в угодах з комунальними «Фармаціями» препарат вказувався вже по ціні майже до 10 гривень.

Найбільша ціна 9,70 грн. була зафіксована в угоді КУ «Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром» з ОКП «Фармація».

З невідомих причин ця ж обласна «Фармація» відзначилась і найдешевшим кетаміном в угоді з КЗ «Нікопольська центральна районна лікарня» – 4,18 грн. Таким чином виявилось, що один і той самий постачальник укладає угоди з різними лікарнями по ціні з більш ніж двократною різницею.

Головлікарем обласного перинатального центру є Людмила Падалко, власниця житлового будинку у Дослідному площею 480 кв м та ціною 4,46 млн грн. Також вона володіє непродовольчим магазином і трьома квартирами у Дніпрі (найбільша площею 157 кв м), і має дві квартири у Кореїзі (Крим).

Окрім річної зарплати 180 тис грн. у перинатальному центрі Падалка задекларувала дохід 1,25 млн грн. від підприємницької діяльності. При цьому вона не вказала часток у якихось приватних компаніях.

З відкритих джерел відомо, що Людмила Падалко (балотувалась до Верховної ради у 2002 році від «Жінок за майбутнє») є співзасновницею ТОВ «Профіт», однак у ЄДРЮО з невідомих причин взагалі не вказані дані про власників «Профіту», діяльність якого було припинено 28 березня 2017 року.

Любов Падалко також називали особистим лікарем Юлії Тимошенко. Її син Геннадій Падалко очолював Держінспекцію по контролю якості лікарських препаратів при уряді Тимошенко з 2008 року.

Відомо, що керівником «Профіту» був Едуард Олександрович Данилюк. Раніше особа з таким ПІБ очолювала державне підприємство «Український науково-експертний центр дослідження якості лікарських засобів та виробів медичного призначення».

«Ця установа примушує суб’єктів господарювання укладати договори про надання інформаційних та консультативних послуг, які доводяться до них через обласні Держлікінспекції», – повідомляли представники Фармацевтичної асоціації у 2009 році при урядуванні Тимошенко.

Брильянтовий зелений і глюкоза

Більша частина закупівель зеленки була проведена по ринковій ціні нижче 3,69 грн. Однак вісім комунальних лікарень вказали в угодах про закупівлю зеленки у різних постачальників ціни від 4,37 грн. за 20-міліграмовий флакончик. А найдорожчим препаратом відмітилась «Криворізька міська лікарня №14» – 6,10 грн. за флакон від комунального підприємства «Фармація» Криворізької міськради.

Глюкозу (5% 200 мл №1) одесити замовляли по 6,31-14,36 грн. Це на рівні вінницьких закупівель, на гривню дешевше від одеського рівня, і значно дешевше від сумських закупівель (8,05-18,50 грн.).

Юрій Ніколов, «Наші гроші»

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