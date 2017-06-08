Дилер-новачок виграв у виробника 62 мільйони на коштовні засоби захисту шахтарів

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
08 Червня 2017
ДП «Селидіввугілля» 6 червня за результатами тендеру уклало п’ять угод із ТОВ «Далсунд» про поставку засобів захисту на 61,71 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До лютого 2018 року поставлять сім найменувань фільтрувальної апаратури виробництва ТОВ «Верум груп», повний перелік якої з цінами можна побачити у таблиці нижче.
Респіратори Р-30 і Р-34 замовили по 88 500 грн. У березні ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» придбало модель Р34 в іншої фірми на три відсотки дешевше – по 85 587 грн.
Респіратори протипилові Пульс-К і Пульс-М замовили по 230 грн. За даними екс-замдиректора «Укргазвидобування» Олексія Тамразова, у січні ДП «Шахта ім. М.С. Сургая» без торгів купило модель Пульс-М майже втричі дешевше – по 83,10 грн.
Саморятівники ШСС-1П замовили по 8 400 грн. Зараз у вільному продажу вони коштують по 3 960 грн. без ПДВ. Навіть з урахуванням 20% податку це майже вдвічі дешевше за тендерну ціну.У квітні ПАТ «Лисичанськвугілля» купило їх у іншого постачальника на відсоток дешевше – по 8 326 грн.
Нещодавно ДП «Львіввугілля» запитало в Мінекономрозвитку, чи можна збільшити очікувану вартість оголошеної закупівлі саморятівників. Підставою стало те, що його постачальник попередніх років ТОВ «Компанія Промторг» повідомив про припинення заводом ДЗГА виробництва саморятівників типу ШСС-1П і запропонував тип ШСС-1ПКS по 9 500 грн. виробництва «Dezega SP».
За даними «Львіввугілля», саморятівник ШСС-1П у Росії коштує 6 200 руб. (2 871 грн.), тобто на українському ринку їхня ціна завищена втричі.
Сума угод на відсоток нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 62,50 млн грн.
Єдиним конкурентом із дешевшими на 0,4-11% пропозиціями був згаданий київський виробник «Верум Груп» Олени Яворської, директором якого є Яна Шацило. Однак його відхилили, бо він не підписав договори у строк.
Криворізьке ТОВ «ТПК Техноімпорт» Ірини Маляр зі статутним капіталом 1 тис грн. поскаржилось в АМКУ на дискримінацію у вигляді зазначення конкретних моделей товару. Замовник на засіданні заявив, що учасники можуть пропонувати еквіваленти, які відповідають технічним вимогам, тому адмінколегія не задовольнила скаргу.
Власниками столичної фірми «Далсунд» є киянин Олексій Макаренко та одесит Трохим Таваліка. Керує нею Андрій Трубецький.
У серпні-грудні 2016 року вона виграла чотири маленькі тендери на суму 284 тис грн.
|Найменування товару
|Кількість, од.
|Ціна, грн./од. із ПДВ
|Респіратор Р-30
|27
|88 500,00
|Респіратор Р-34
|63
|88 500,00
|Саморятівник ізолюючого типу ШСС-1П
|4 000
|8 400,00
|Патрон регенеративний до учбового саморятівника
|4 700
|2 930,00
|Респіратор протипиловий Пульс-К
|5 900
|230,00
|Респіратор протипиловий Пульс-М
|5 900
|230,00
|Фільтри до респіраторів
|285 844
|12,15
Tеги | Вугілля