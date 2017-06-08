Дилер-новачок виграв у виробника 62 мільйони на коштовні засоби захисту шахтарів

ДП «Селидіввугілля» 6 червня за результатами тендеру уклало п’ять угод із ТОВ «Далсунд» про поставку засобів захисту на 61,71 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До лютого 2018 року поставлять сім найменувань фільтрувальної апаратури виробництва ТОВ «Верум груп», повний перелік якої з цінами можна побачити у таблиці нижче.

Респіратори Р-30 і Р-34 замовили по 88 500 грн. У березні ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» придбало модель Р34 в іншої фірми на три відсотки дешевше – по 85 587 грн.

Респіратори протипилові Пульс-К і Пульс-М замовили по 230 грн. За даними екс-замдиректора «Укргазвидобування» Олексія Тамразова, у січні ДП «Шахта ім. М.С. Сургая» без торгів купило модель Пульс-М майже втричі дешевше – по 83,10 грн.

Саморятівники ШСС-1П замовили по 8 400 грн. Зараз у вільному продажу вони коштують по 3 960 грн. без ПДВ. Навіть з урахуванням 20% податку це майже вдвічі дешевше за тендерну ціну.У квітні ПАТ «Лисичанськвугілля» купило їх у іншого постачальника на відсоток дешевше – по 8 326 грн.

Нещодавно ДП «Львіввугілля» запитало в Мінекономрозвитку, чи можна збільшити очікувану вартість оголошеної закупівлі саморятівників. Підставою стало те, що його постачальник попередніх років ТОВ «Компанія Промторг» повідомив про припинення заводом ДЗГА виробництва саморятівників типу ШСС-1П і запропонував тип ШСС-1ПКS по 9 500 грн. виробництва «Dezega SP».

За даними «Львіввугілля», саморятівник ШСС-1П у Росії коштує 6 200 руб. (2 871 грн.), тобто на українському ринку їхня ціна завищена втричі.

Сума угод на відсоток нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 62,50 млн грн.

Єдиним конкурентом із дешевшими на 0,4-11% пропозиціями був згаданий київський виробник «Верум Груп» Олени Яворської, директором якого є Яна Шацило. Однак його відхилили, бо він не підписав договори у строк.

Криворізьке ТОВ «ТПК Техноімпорт» Ірини Маляр зі статутним капіталом 1 тис грн. поскаржилось в АМКУ на дискримінацію у вигляді зазначення конкретних моделей товару. Замовник на засіданні заявив, що учасники можуть пропонувати еквіваленти, які відповідають технічним вимогам, тому адмінколегія не задовольнила скаргу.

Власниками столичної фірми «Далсунд» є киянин Олексій Макаренко та одесит Трохим Таваліка. Керує нею Андрій Трубецький.

У серпні-грудні 2016 року вона виграла чотири маленькі тендери на суму 284 тис грн.

Найменування товару Кількість, од. Ціна, грн./од. із ПДВ Респіратор Р-30 27 88 500,00 Респіратор Р-34 63 88 500,00 Саморятівник ізолюючого типу ШСС-1П 4 000 8 400,00 Патрон регенеративний до учбового саморятівника 4 700 2 930,00 Респіратор протипиловий Пульс-К 5 900 230,00 Респіратор протипиловий Пульс-М 5 900 230,00 Фільтри до респіраторів 285 844 12,15

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