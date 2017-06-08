НОВИНИ

08.06.2017

Дилер-новачок виграв у виробника 62 мільйони на коштовні засоби захисту шахтарів

Суд виправдав заммера Запоріжжя, якого звинувачували у незаконній передачі 2,5 гектарів під забудову «регіоналам»

Прокуратура залишила екс-керівнику обласного ДАІ нелегальний пірс на Тетереві, який він «зніс» на папері

«Альтком» за 219 мільйонів відремонтує трасу і шляхопровід на Полтавщині

Денис Бігус отримав міжнародну премію Democracy Award-2017 за боротьбу з корупцією

Фармзакупівлі Дніпровщини: коштовний кетамін лікарки Тимошенко

«Техойл», «єремеєвці» та «Окко» розділили чверть мільярда на паливо для Нацполіції

07.06.2017

«Імпульс» виграв у свого чеського дилера 98 мільйонів на обладнання для РАЕС

Рівненські депутати відмовили державі в родовищах бурштину, якими користується фірма голови РДА

Комунальники Донеччини накупили майданчиків для мініфутболу на 70 мільйонів

Прокуратура не змогла знести магазин, збудований родиною віце-мера Сум на автобусній зупинці

«Приватівці» розіграли 22 мільйони на литво для Дарницького вагоноремонтного заводу

Рідна фірма біглого Захарченка відсудила собі чергове родовище золота на Закарпатті

«Артемсіль» скупилась контейнерами і мішками на 110 мільйонів

06.06.2017

Улюбленці Черкаської міськради подолали чверть мільярда на ремонті траси на Київ

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Дилер-новачок виграв у виробника 62 мільйони на коштовні засоби захисту шахтарів

08 Червня 2017

ДП «Селидіввугілля» 6 червня за результатами тендеру уклало п’ять угод із ТОВ «Далсунд» про поставку засобів захисту на 61,71 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До лютого 2018 року поставлять сім найменувань фільтрувальної апаратури виробництва ТОВ «Верум груп», повний перелік якої з цінами можна побачити у таблиці нижче.

Респіратори Р-30 і Р-34 замовили по 88 500 грн. У березні ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» придбало модель Р34 в іншої фірми на три відсотки дешевше – по 85 587 грн.

Респіратори протипилові Пульс-К і Пульс-М замовили по 230 грн. За даними екс-замдиректора «Укргазвидобування» Олексія Тамразова, у січні ДП «Шахта ім. М.С. Сургая» без торгів купило модель Пульс-М майже втричі дешевше – по 83,10 грн.

Саморятівники ШСС-1П замовили по 8 400 грн. Зараз у вільному продажу вони коштують по 3 960 грн. без ПДВ. Навіть з урахуванням 20% податку це майже вдвічі дешевше за тендерну ціну.У квітні ПАТ «Лисичанськвугілля» купило їх у іншого постачальника на відсоток дешевше – по 8 326 грн.

Нещодавно ДП «Львіввугілля» запитало в Мінекономрозвитку, чи можна збільшити очікувану вартість оголошеної закупівлі саморятівників. Підставою стало те, що його постачальник попередніх років ТОВ «Компанія Промторг» повідомив про припинення заводом ДЗГА виробництва саморятівників типу ШСС-1П і запропонував тип ШСС-1ПКS по 9 500 грн. виробництва «Dezega SP».

За даними «Львіввугілля», саморятівник ШСС-1П у Росії коштує 6 200 руб. (2 871 грн.), тобто на українському ринку їхня ціна завищена втричі.

Сума угод на відсоток нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 62,50 млн грн.

Єдиним конкурентом із дешевшими на 0,4-11% пропозиціями був згаданий київський виробник «Верум Груп» Олени Яворської, директором якого є Яна Шацило. Однак його відхилили, бо він не підписав договори у строк.

Криворізьке ТОВ «ТПК Техноімпорт» Ірини Маляр зі статутним капіталом 1 тис грн. поскаржилось в АМКУ на дискримінацію у вигляді зазначення конкретних моделей товару. Замовник на засіданні заявив, що учасники можуть пропонувати еквіваленти, які відповідають технічним вимогам, тому адмінколегія не задовольнила скаргу.

Власниками столичної фірми «Далсунд» є киянин Олексій Макаренко та одесит Трохим Таваліка. Керує нею Андрій Трубецький.

У серпні-грудні 2016 року вона виграла чотири маленькі тендери на суму 284 тис грн.

Найменування товару Кількість, од. Ціна, грн./од. із ПДВ
Респіратор Р-30 27 88 500,00
Респіратор Р-34 63 88 500,00
Саморятівник ізолюючого типу ШСС-1П 4 000 8 400,00
Патрон регенеративний до учбового саморятівника 4 700 2 930,00
Респіратор протипиловий Пульс-К 5 900 230,00
Респіратор протипиловий Пульс-М 5 900 230,00
Фільтри до респіраторів 285 844 12,15

 

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

У пошуках «мільярдів Луценка». Чому їх складно рахувати, якщо ти знаєш математику
21 Травня 2017

У пошуках «мільярдів Луценка». Історія про оцінку
17 Травня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

08.06.2017

Донецьк Дилер-новачок виграв у виробника 62 мільйони на коштовні засоби захисту шахтарів

Запоріжжя Суд виправдав заммера Запоріжжя, якого звинувачували у незаконній передачі 2,5 гектарів під забудову «регіоналам»

Житомир Прокуратура залишила екс-керівнику обласного ДАІ нелегальний пірс на Тетереві, який він «зніс» на папері

Полтава «Альтком» за 219 мільйонів відремонтує трасу і шляхопровід на Полтавщині

Дніпро Фармзакупівлі Дніпровщини: коштовний кетамін лікарки Тимошенко

07.06.2017

Рівне Рівненські депутати відмовили державі в родовищах бурштину, якими користується фірма голови РДА

Донецьк Комунальники Донеччини накупили майданчиків для мініфутболу на 70 мільйонів

Суми Прокуратура не змогла знести магазин, збудований родиною віце-мера Сум на автобусній зупинці

Ужгород Рідна фірма біглого Захарченка відсудила собі чергове родовище золота на Закарпатті

Донецьк «Артемсіль» скупилась контейнерами і мішками на 110 мільйонів

06.06.2017

Черкаси Улюбленці Черкаської міськради подолали чверть мільярда на ремонті траси на Київ

Донецьк Сім’я донецького екс-заммера Севастополя виграла 94 мільйони на сміттєзвалище у Краматорську

Херсон Рисоводів підозрюють у розкраданні коштів на закупівлі добрив за 3,5 мільйони

Київ Суддя, якому за неймовірним збігом потрапляють справи НАБУ, не задекларував дружину та її майно

05.06.2017

Черкаси Столична фірма іноземців за 109 мільйонів відремонтує шматок дороги на Черкащині

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ