Денис Бігус отримав міжнародну премію Democracy Award-2017 за боротьбу з корупцією

Журналіст-розслідувач Денис Бігус, автор і ведучий програми «Наші гроші» та засновник проекту «Декларації» – визнаний переможцем почесної премії Democracy Award-2017. Церемонія нагородження премії Democracy Award-2017 відбулась 7 червня в Капітолії Когресу США.

Національний фонд підтримки демократії (NED) назвав Дениса Бігуса одним з п’яти провідних борців з корупцією в світі. Окрім українця премію також отримали активісти з Анголи, Афганістану, Гватемали та Малайзії.

«Це визнання тисяч людей, які своїми діями щоденно підтверджують своє прагнення кращого майбутнього», – сказав Денис Бігус під час урочистого нагородження Капітолії.

Премія Democracy Award-2017 вручається щороку за особливий внесок в розвиток демократії та захист людських прав і свобод в різних країнах світу.

Національний фонд підтримки демократії (National Endowment for Democracy, NED) — некомерційна організація США, заснована в 1983 році з метою зростання і зміцнення демократичних інститутів у всьому світі.

Щороку, за фінансової підтримки Конгресу США, фонд грантами підтримує понад 1000 проектів неурядових організацій за кордоном, які утверджують демократичні принципи більш ніж в 90 країнах.

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