«Альтком» за 219 мільйонів відремонтує трасу і шляхопровід на Полтавщині

Служба автомобільних доріг у Полтавській області 6 червня за результатами тендеру замовила ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» поточний середній ремонт автодороги державного значення Р-60 Кролевець – Конотоп – Ромни – Пирятин за 219,48 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року трасу шириною 6-7 м з узбіччям шириною 2 м відремонтують на 12 окремих ділянках загальною довжиною 31 км у межах км 161+000 – км 237+354. Йдеться про дорогу, з’їзди, шляхопровід, нанесення розмітки і встановлення знаків. Відтак ремонт коштує в середньому 7,18 млн грн. за кілометр.

За підсумковою відомістю ресурсів, без урахування вартості доставки тонна емульсії бітумної дорожньої ЕКШ-60 коштує 6 668 грн., металевого бар’єрного огородження 11ДО-2-280/1.0 – 31 333 грн., суміші асфальтобетонної гарячої і теплої щільної дрібнозернистої типу А марки 1 – 1 590 грн., суміші асфальтобетонної гарячої і теплої щільної крупнозернистої типу Б марки 1 464 грн.

У квітні таку дрібнозернисту суміш продавали гуртом по 1 634 грн./т, а крупнозернисту – по 1 526 грн. Це на 3-4% дорожче від цін нинішнього тендеру.

Кубометр щебеню 20-40 мм марки М1000 коштує 323 грн., суміші з відфрезерованого матеріалу (40%) з додаванням щебеню 0-40 мм (60%) та цементу (3,5%) – 298 грн.

Тендерна документація передбачає забезпечення виконання договору в розмірі 1%.

На заробітну плату піде 1,05 млн грн., тобто 0,5% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,1% – 257 тис грн.

Ціна угоди на 0,2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 219,98 млн грн.

Єдиним конкурентом із такою ж різницею в ціні було ТОВ «ШРБУ-48», причому ніхто не знижував ціну під час аукціону. Ця компанія з Умані Черкаської області належить Ігорю Воткалюку, який у 2014 році був головним інженером ПАТ «Уманьавтодор».

Маріупольський «ШБ «Альтком» належить голландській фірмі «Альтком Б.В.» компанії «Altcom Global N.V.» із Нідерландів та донецькому ТОВ «Фінансово-промислова група «Альтком» Олександра Тісленка і Сергія Павлічєва.

Основні тендерні перемоги групи «Альтком» припали на період, коли підготовку до Євро-2012 курував віце-прем’єр Борис Колесніков.

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