Рідна фірма біглого Захарченка відсудила собі чергове родовище золота на Закарпатті

Суд відмовив Держаній службі геології та надр в анулюванні ліцензії ПАТ «Карпатська рудна компанія» на користування надрами Мужіївського родовищем в Закарпатській області.

Таке рішення прийняв Закарпатський окружний адміністративний суд.

В березні 2012 «Карпатська рудні компанія», яка тоді існувала в формі ТОВ, отримала від Держгеонадр спецдозвіл на видобуток золотих та золото-полімерних руд, а також підземних вод, придатних для технічного водопостачання Мужіївського родовища.

В кінці березня 2014 року до Західного регіональне міжрегіональне тервіділення Держгеонадр звернулася прокуратура з проханням терміново виділити спеціаліста для спільної перевірки дотримання умов спецдозволу «Кримська рудна компанія». Перевірка показала низку допущених фірмою порушень: не переоформлений через зміну юрадреси спецдозвіл, відсутній оригінал угоди про користування надрами, не виконується сама угода та інші недоліки. Загалом, було допущено більше десятка порушень.

На основі даних перевірки в травні 2014 року Державна служба геології та надр зупинила дію спецдозвілу на розробку Мужіївського родовища, а пізніше подала позов про його анулювання.

В суді «Карпатська рудна компанія» заявила, що не могла усунути зауваження Держгеонадр, так лист з їх переліком було направлено на стару юрадресу. І суд визнав, що і цій ситуації підприємство було позбавлено можливості усунути виявлені під час перевірки порушення. Також суддя врахував, що раніше в судах фірма змогла скасувати призупинення дії спецдозвілу довівши, що умови договору вона порушила через незалежні від неї причини.

Тому суд відмовив в позові держгеонадр про анулювання «Карапатскій рудній компанії» спецдозволу на користування надрами Мужіївського родовища.

Раніше засновниками «Карпатська рудна компанія» були Валерій Бредихін та ТОВ «ГГП «Бріком», директором якого також був Бредихін. Він мав спільну фірму «Линкруст» з дружиною екс-міністра МВС Віталія Захарченка Людмилою. Крім того, Бредихін разом з самим Захарченком володіють товарним знаком «Трибушани».

Нні власником 100% акцій «Карпатська рудна компанія» є кіпрська фірма «Аvellana gold ltd», з минулого року директором КРК» Микола Гожик. За даними ЗМІ, Гожик раніше займав посаду директора з розвитку «КРК». Зараз на нього також переоформлене «ГГП «Бріком».

Власником «Аvellana gold ltd» вказаний громадянин США Севедж Браян. Він очолює раду директорів «Pioneer Management LLC», яка надає консультаційні послуги в сфері природних ресурсів.

У звіті за 2016 року «Карпатська рудна компанія» вказала, що крім спецдозволу на роботу на Мужіївському родовищі, у неї є спецдозвіл на Брегівське родовище. На початку року фірма виграла Вищий господарський суд у Держгеонадр, яка намагалася анулювати спецдозвіл на це родовище.

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