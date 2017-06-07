«Приватівці» розіграли 22 мільйони на литво для Дарницького вагоноремонтного заводу

Філія «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» 16 травня за результатами тендерів уклала сім угод із ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» про закупівлю рам бокових і балок надресорних на загальну суму 22,18 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Кожна з угод мала очікувану вартість 3,22 млн грн. Таке дроблення закупівлі сумарною вартістю більше 133 тисяч євро дозволило залізничниками провести звичайні відкриті торги замість відкритих торгів із публікацією англійською мовою та прекваліфікацією.

До кінця року поставлять:

560 рам бокових кр. №7055.00.020-0СБ укомплектованих рамою боковою кр. 7020.00.002-0 по 26 928 грн.

280 балок надресорних кр. №7055.00.010-0СБ укомплектованих балкою надресорною кр. 7020.00.001-02 по 25 344 грн.

Вони мають бути виготовлені не раніше 2017 року. Гарантійний строк складає п’ять років.

Передбачено забезпечення виконання договорів у розмірі одного відсотка. Сума угод майже на два відсотки нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 22,56 млн грн.

Єдиним конкурентом традиційно було ТОВ «Меноріта» з вищими на два відсотки цінами, які дорівнювали очікуваній вартості. Ніхто не знижував ціну під час аукціонів.

На більшості торгів ТОВ «Максмед Інтернешнл» вимагало від замовника усунути нібито дискримінаційні умови. Один із тендерів воно оскаржило в АМКУ, вимагаючи вилучення з тендерної документації дати виготовлення продукції – не раніше 1 січня 2016 року. Адмінколегія на чолі з Ніною Сидоренко підтримала скаржника і постановила прибрати це обмеження. Залізничники виконали наказ, однак пізніше знову змінили умови всіх семи тендерів, встановивши дату виготовлення продукції – не раніше 1 січня 2017 року.

Також «Максмед Інтернешнл» заблокував ще один тендер Дарницького заводу щодо рам і балок на очікувану суму 99,76 млн грн.

Акціонерами «Кременчуцького сталеливарного заводу» є кіпрські фірми «Девісал лімітед», «Сертако Лімітед і «Діфано інвестментс Лтд» (Defano investments ltd). За даними з відкритих джерел, завод контролюється групою «Приват», а раніше серед акціонерів була фірма «Теко-Дніпрометиз» Сергія Тігіпка.

Дніпровська «Меноріта» належить ТОВ «Іменсо», зареєстрованому на вірґінські компанії «Денніеллі Лімітед» і «Фіос Венчерз Лтд», белізькі «Кендлвуд Файненсіал Корп.» і «Форкас Лімітед» та кіпрську «Монфред Холдінгз Лтд».

Ці офшори є засновниками фірм, через які у 2014 році з «Привабтанку» Ігоря Коломойського виводилися кошти за фіктивними контрактами. Загалом тоді з банку було виведено $1,82 млрд (про схему у статті Нацбанк не помітив мільярдів «Привату»).

Директором «Іменсо» є Олена Темченко. Вона також керує ТОВ «Вегаторг», записаним на кіпрську «Болрут Коммершіал Лімітед» і вірґінську «Квеншінал Інвестментс ЛТД». Остання володіє акціями «Приват Бізнес-Центр «Слобожанський» із групи «Приват».

У держреєстрі «Меноріта» вказала номер телефону (0562) 348710, яким користувалося нині ліквідоване ПАТ «Приват-Холдінг» з тієї ж групи.

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