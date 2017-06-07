Прокуратура не змогла знести магазин, збудований родиною віце-мера Сум на автобусній зупинці

Вищий господарський суд направив на новий розгляд до суду першої інстанції позов прокуратури до ТОВ «Наш Супермаркет» щодо знесення самовільно збудованої в м. Суми споруди площею 257 кв м.

Таку постанову суд прийняв 30 травня.

В квітні 2014 року Сумська міськрада та «Наш Супермаркет» уклали договір оренди 0,04 га по вулиці Харківська, 36/1.

Роком раніше фірма отримала погодження від мерії на оренду цієї землі, на якій було розміщено торгівельний ряд «Квіти». При цьому, погодження було видане з застереженнями, бо ділянках знаходилася в межах червоних ліній.

Пізніше «Наш Супермаркет» провів реконструкцію павільйону, збільшивши його розміри, і в березні 2015 року зареєструвало право власності на нерухомість площею 257 кв м.

Після цього прокуратура звернулася до суду з вимогою знести самовільно збудовану споруду, визнати та скасувати свідоцтво про право власності. В позові стверджувалося, що новобудова збудована в межах червоних ліній та міської дороги.

Суд першої інстанції задовольнив позов прокуратури, але апеляційний заявив, що ні істотне відхилення від проекту, ні порушення будівельних норм не є причиною для знесення споруди. Апеляційний суд також вказав, що прокуратура не довела, що це самовільне будівництво.

В свою чергу Вищий госпсуд вирішив, що суду попередніх інстанцій насправді не встановили, чи була споруда збудована самочинно. Крім того, судовою експертизою виявлено, що спірна будівля на 22 кв м виходить за межі земельної ділянки, яка була передана в оренду. ВСГУ вказав, що при новому розгляді справи потрібно встановити, чи цей факт порушує права інших осіб. І вже в залежності від встановленого прийняти нове рішення в справі.

Міноритарним власником «Нашого супермаркету» є його директор Олена Шевченко. Дві третини у статутному капіталі фірми належить Ірині Пономаренко. Це дружина першого заступника міського голови м. Суми Володимира Войтенка, який раніше сам був власником підприємства.

Нині проти Войтенка відкрито низку кримінальних справ за підозрою в вимаганні та отриманні хабара, нанесенні тілесних ушкоджень середньої важкості та у «кнопкодавстві».

Мером Сум у 2014 році було обрано Олександра Лисенка, який очолював Сумської обласну організацію «ВО «Батьківщина».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Земля, Нерухомість, Прокуратура, Суди