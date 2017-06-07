«Імпульс» виграв у свого чеського дилера 98 мільйонів на обладнання для РАЕС

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
07 Червня 2017
ДП «НАЕК «Енергоатом» 31 травня за результатами тендеру замовило ПрАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче об’єднання «Імпульс» обладнання на 97,99 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До червня 2018 року на енергоблок №3 Рівненської АЕС поставлять обладнання власного виробництва для техпереоснащення нейтронних аналізаторів розчину боровмісних середовищ. Повний перелік із цінами можна побачити у таблиці нижче. Гарантійний строк на нього становить два роки.
Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 99,06 млн грн.
Єдиним допущеним конкурентом із різницею в чверть відсотка була «NUVIA a.s.» (Чехія), причому ніхто не знижував ціну під час аукціону. Це ядерний підрозділ компанії «Soletanche Freyssinet» (Франція) міжнародної групи «VINCI», який пропонував обладнання від того ж «СНВО «Імпульс» за дилерською угодою.
Натомість компанію «I&C Energo a.s.» (Чехія) не допустили до торгів, бо вона подала техумови на поставку апаратури вимірювання концентрації бору, остання версія котрих не була погоджена «Енергоатомом» і ДІЯРУ. Попередня ж версія ТУ мала невідповідні межі абсолютних та допустимих відносних похибок вимірювання вмісту борної кислоти та ізотопу бор-10 у водному розчині.
«СНВО «Імпульс» належить кіпрській компанії «ІД&С (Індастріал Дівайсіз & Сістемз) Лімітед». Вона створена у вересні 2012 р. й записана на вірґінський офшор «Insat Corporation». Раніше акціонером «Імпульсу» через фірму «Імпульс-інвест» був екс-директор заводу Володимир Єлісєєв, який і зараз значиться його кінцевим бенефіціаром.
У 2015 р. прокуратура відкрила кримінальне провадження проти посадовців «Енергоатома» та «Імпульсу» за підозрою у заволодінні коштів в особливо великих розмірах. У 2013-2014 рр. атомникам поставили бороміри, непридатні до використання, за що «Імпульсу» заплачено 54,02 млн грн. За даними слідства, частину цих коштів у сумі 22,10 млн грн. (40% від вартості підряду) «Імпульс» у подальшому перерахував фірмам з ознаками фіктивності – загалом є дані про 18 компаній.
Крім того, компанія фігурувала у справі щодо закупівель Запорізької АЕС у ПАТ «Електропівденмонтаж-10».
|Найменування обладнання
|Технічні характеристики
|Кількість, шт.
|Ціна, грн./шт. без ПДВ
|Шафа технологічна для розміщення аналізаторів
|6
|326 832
|Станція робоча аналізаторів
|сервісне обладнання
|1
|481 308
|Аналізатор розчину нейтронний для трубопроводу
|з датчиком навісного типу для трубопровідного Ду-325х18 в комплекті з ДІВ
|2
|3 972 540
|Аналізатор розчину нейтронний для трубопроводу
|з датчиком навісного типу для трубопровідного Ду-325х18 в комплекті з ДІВ
|2
|3 972 540
|Аналізатор розчину нейтронний для трубопроводу
|з датчиком навісного типу для трубопровідного Ду-325х18 в комплекті з ДІВ
|2
|3 972 540
|Аналізатор розчину нейтронний для захисної гільзи
|з датчиком зануреного типу для захисної гільзи Ду-128×4 в комплекті з ДІВ
|2
|3 099 792
|Аналізатор розчину нейтронний для захисної гільзи
|з датчиком зануреного типу для захисної гільзи Ду-128×4 в комплекті з ДІВ
|2
|3 099 792
|Аналізатор розчину нейтронний для захисної гільзи
|з датчиком зануреного типу для захисної гільзи Ду-128×4 в комплекті з ДІВ
|4
|3 099 792
|Аналізатор розчину нейтронний двоканальний
|проточного типу в комплекті з ДІВ
|1
|5 886 296
|Аналізатор розчину нейтронний для захисної гільзи
|з датчиком зануреного типу для захисної гільзи Ду-146×13 в комплекті з ДІВ
|4
|3 099 792
|Аналізатор розчину нейтронний для трубопроводу
|з датчиком навісного типу для трубопроводу Ду-159×6 в комплекті з ДІВ
|3
|3 972 540
|Комплект інструментів і пристосувань для аналізаторів
|1
|133 824
|Комплект захисний для транспортування джерел іонізуючого випромінювання
|1
|547 020
|Комплект метрологічного і стендового обладнання для аналізаторів
|1
|13 042 320
|Комплект запасних частин для аналізаторів
|1
|2 984 196