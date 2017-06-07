«Артемсіль» скупилась контейнерами і мішками на 110 мільйонів

ДП «Артемсіль» 22 травня уклала три угоди про закупівлю контейнерів і мішків на загальну суму 109,99 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ТОВ «Глобал Інвест Сістемс» за 94,44 млн грн. поставить 828 505 м’яких контейнерів марки МКР 1,0 поверхневою щільністю 140 г/кв. м із логотипом по 114 грн. за штуку.

Рік тому «Артемсіль» купувало у цього постачальника контейнери МКПП 1,0 такої щільності з логотипом на п’ять відсотків дорожче – по 120 грн./шт.

ТОВ «Амалтея Трейд» за 15,55 млн грн. замовили поліпропіленові мішки об’ємом 50 кг розміром 50х85 см поверхневою щільністю від 85 г/кв. м вагою від 75 г із рівним краєм горловини:

2,75 млн шт. – без поліетиленового вкладиша по 5,46 грн.

70 тис шт. – із поліетиленовим вкладишем по 7,75 грн.

Торік їх купували в тому числі в цієї фірми дещо дешевше – по 5,40 грн. і 7,08 грн.

Фірма «Глобал Інвест Сістемс» із Харківщини належить Андрію Ісіченку – екс-депутату Харківської облради, що входив до фракції «Європейська Слобожанщина» Олександра Давтяна, а потім – до групи «Єдність Харківщини» Ігоря Райніна. У 2015 році він висувався туди від партії «Наш край». Віднедавна його партнерами у фірмі є дніпровці Владислав Добреля та Олександр Максименко

Херсонська «Амалтея Трейд» (стара назва – «Інтернешнл Консалтінг Груп») належить Сергію Рибачку. Раніше він був головою правління ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат», яке з 2013 року перебуває у стані припинення, а нині є інвестором комбінату.

Також Рибачок володіє однойменним ТОВ «Амалтея» разом із його ж ПАТ «Херсонський завод «Прилад», Оленою Феодосієвою, Юрієм Івером, Олександром Сенчиком, Миколою Галаганом і Сергієм Машиністовим.

Феодосієва працює заступником директора Департаменту економічного розвитку та торгівлі Херсонської ОДА, а її сини мають прізвище Рибачок і по-батькові Сергійович.

Сенчик – основний власник ПрАТ «Кремінь» та екс-голова Ічнянської райради Чернігівської області, який у 2015 році висувався туди від БПП, але не пройшов.

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