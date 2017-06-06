Улюбленці Черкаської міськради подолали чверть мільярда на ремонті траси на Київ

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
06 Червня 2017
Служба автомобільних доріг у Черкаській області 31 травня за результатами тендеру замовила ТОВ «Главшляхбуд» поточний середній ремонт авто дороги державного значення Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя за 130,79 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Цьогоріч трасу відремонтують на ділянці км 98+000 – км 109+600 довжиною 12 км. Відтак середня вартість ремонту становить 11,28 млн грн. за кілометр.
Виконають холодні фрезерування і ресайклінг, планування та укріплення узбіч, армують шви геотекстилем, влаштують вирівнювальний шар і покриття з ЩМА, перехідно-швидкісні смуги та з’їзди, нанесуть розмітку і замінять огородження. Гарантійний строк на асфальтобетонне покриття становить вісім років, на розмітку фарбою – півроку.
Найбільше коштів, а саме 56,11 млн грн. припадає на суміш асфальтобетонну щільну крупнозернисту типу А марки 1 на бітумах модифікованих полімерами БМП по 1 500 грн./т без ПДВ і доставки. З урахуванням податку ціна складає 1 800 грн./т.
У квітні таку суміш із полімером Elvaloy продавали гуртом по 2 054 грн./т, Kraton – по 2 100 грн./т, Butonal – по 2 068 грн.
Ще 27,83 млн грн. піде на суміш ЩМА-20 по 1 750 грн/т без ПДВ і доставки. З урахуванням податку і транспортування ціна складає 2 255 грн./т.
Нещодавно Дніпропетровська САД замовила ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» ремонт з асфальтобетоном ЩМА-20 на чверть дорожче – по 2 826 грн./т із ПДВ.
Тонна скляних кульок ПДВ і доставкою коштує 36 798 грн./т. Днями ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» купило їх у півтора рази дешевше – по 22 100 грн./т із ПДВ та доставкою.
На заробітну плату піде 326 тис грн., тобто чверть відсотка від загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,09% – 122 тис грн.
Ціна угоди на 0,7% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 131,72 млн грн.
Допущеними конкурентами були ПП «Дорстрой» і ТОВ «Трансстроймеханізація», причому ніхто не знижував ціни під час аукціону.
Натомість ТОВ «Ростдорстрой» і ТОВ «ПБС» не допустили до торгів: перше – за нестачу сертифікатів відповідності на щебінь, цемент і бітумну емульсію, а друге – за відсутність обіцяного автобітумовоза у списку договору оренди та асфальтобетонний завод за 260 км. «ПБС» оскаржив своє відхилення в АМКУ, однак адмінколегія визнала підставу щодо залучення техніки правомірною.
Черкаським «Главшляхбудом» зі статутним капіталом 1 тис грн. володіє Олег Шпунтенко, а керує Денис Орлінський. Раніше директором був Олександр Решетняк.
Усього з травня 2016 року переможець виграв тендерів на 274,34 млн грн. Окрім нинішнього, всі підряди – від Департаменту економіки та розвитку Черкаської міськради.
Фірма «Дорстрой» із м. Христинівка Черкаської області належить директору Роберту Григоряну, екс-депутату Христинівської райради від Партії регіонів. Усього з 2008 року вона виграла тендерів на 292,35 млн грн.
Київська «Трансстроймеханізація» заснована болгарським «АО Гражданметропоставка» і чорногорським «АО Комунспецмонтаж». Кінцевим бенефіціаром через другу фірму значиться італієць Пізолато Цельсо. Керує фірмою-конкурентом Володимир Василенко.
|Найменування
|Одиниця виміру
|Поточна ціна, грн./од без ПДВ
|у тому числі
|відпускна ціна, грн.
|транспортна складова, грн.
|Кисень технічний газоподібний
|куб. м
|6,17
|2,36
|381
|Геотекстильний матеріал Хателіт ХР-50
|10м2
|1 355,38
|1 350,00
|5,38
|Портландцемент для бетону дорожніх та аеродромних покриттів без добавок, марка 400
|т
|2 535,74
|1 556,05
|979,69
|Емульсія бітумна, дорожна (ЕКМШ-50)
|т
|9 949,33
|9 250,00
|699,33
|Емульсія бітумна, дорожна (ЕКШ-50)
|т
|8 616,00
|7 916,67
|699,33
|Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі
|т
|30 840,25
|29 833,33
|1 006,92
|Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше (1,3)
|куб. м
|503,72
|181,67
|322,05
|Суміш С-7
|куб. м
|450,83
|175,83
|275,00
|Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А марка 1 на бітумах модифікованих полімерами
|т
|1 629,25
|1 500,00
|129,25
|Суміш ЩМА-20
|т
|1 879,25
|1 750,00
|129,25
|Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 на бітумах модифікованих полімерами БМП
|т
|1 629,25
|1 500,00
|129,25
|Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм
|куб. м
|1 224,95
|989,20
|235,75
|Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм
|куб. м
|1 501,46
|1 265,71
|235,75
|Пропан-бутан технічний
|куб. м
|23,32
|17,61
|5,71
|Фарба
|т
|43 165,10
|42 500 00
|665,10
|Розчинники для фарби
|т
|53 254,98
|52 500,00
|754,98
|Скляні кульки
|т
|30 665,10
|30 000,00
|665,10
|Залізобетонні стовпи
|куб. м
|1 700,04
|1 667,17
|32,87
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