Улюбленці Черкаської міськради подолали чверть мільярда на ремонті траси на Київ

Служба автомобільних доріг у Черкаській області 31 травня за результатами тендеру замовила ТОВ «Главшляхбуд» поточний середній ремонт авто дороги державного значення Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя за 130,79 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч трасу відремонтують на ділянці км 98+000 – км 109+600 довжиною 12 км. Відтак середня вартість ремонту становить 11,28 млн грн. за кілометр.

Виконають холодні фрезерування і ресайклінг, планування та укріплення узбіч, армують шви геотекстилем, влаштують вирівнювальний шар і покриття з ЩМА, перехідно-швидкісні смуги та з’їзди, нанесуть розмітку і замінять огородження. Гарантійний строк на асфальтобетонне покриття становить вісім років, на розмітку фарбою – півроку.

Найбільше коштів, а саме 56,11 млн грн. припадає на суміш асфальтобетонну щільну крупнозернисту типу А марки 1 на бітумах модифікованих полімерами БМП по 1 500 грн./т без ПДВ і доставки. З урахуванням податку ціна складає 1 800 грн./т.

У квітні таку суміш із полімером Elvaloy продавали гуртом по 2 054 грн./т, Kraton – по 2 100 грн./т, Butonal – по 2 068 грн.

Ще 27,83 млн грн. піде на суміш ЩМА-20 по 1 750 грн/т без ПДВ і доставки. З урахуванням податку і транспортування ціна складає 2 255 грн./т.

Нещодавно Дніпропетровська САД замовила ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» ремонт з асфальтобетоном ЩМА-20 на чверть дорожче – по 2 826 грн./т із ПДВ.

Тонна скляних кульок ПДВ і доставкою коштує 36 798 грн./т. Днями ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» купило їх у півтора рази дешевше – по 22 100 грн./т із ПДВ та доставкою.

На заробітну плату піде 326 тис грн., тобто чверть відсотка від загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,09% – 122 тис грн.

Ціна угоди на 0,7% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 131,72 млн грн.

Допущеними конкурентами були ПП «Дорстрой» і ТОВ «Трансстроймеханізація», причому ніхто не знижував ціни під час аукціону.

Натомість ТОВ «Ростдорстрой» і ТОВ «ПБС» не допустили до торгів: перше – за нестачу сертифікатів відповідності на щебінь, цемент і бітумну емульсію, а друге – за відсутність обіцяного автобітумовоза у списку договору оренди та асфальтобетонний завод за 260 км. «ПБС» оскаржив своє відхилення в АМКУ, однак адмінколегія визнала підставу щодо залучення техніки правомірною.

Черкаським «Главшляхбудом» зі статутним капіталом 1 тис грн. володіє Олег Шпунтенко, а керує Денис Орлінський. Раніше директором був Олександр Решетняк.

Усього з травня 2016 року переможець виграв тендерів на 274,34 млн грн. Окрім нинішнього, всі підряди – від Департаменту економіки та розвитку Черкаської міськради.

Фірма «Дорстрой» із м. Христинівка Черкаської області належить директору Роберту Григоряну, екс-депутату Христинівської райради від Партії регіонів. Усього з 2008 року вона виграла тендерів на 292,35 млн грн.

Київська «Трансстроймеханізація» заснована болгарським «АО Гражданметропоставка» і чорногорським «АО Комунспецмонтаж». Кінцевим бенефіціаром через другу фірму значиться італієць Пізолато Цельсо. Керує фірмою-конкурентом Володимир Василенко.

Найменування Одиниця виміру Поточна ціна, грн./од без ПДВ у тому числі відпускна ціна, грн. транспортна складова, грн. Кисень технічний газоподібний куб. м 6,17 2,36 381 Геотекстильний матеріал Хателіт ХР-50 10м2 1 355,38 1 350,00 5,38 Портландцемент для бетону дорожніх та аеродромних покриттів без добавок, марка 400 т 2 535,74 1 556,05 979,69 Емульсія бітумна, дорожна (ЕКМШ-50) т 9 949,33 9 250,00 699,33 Емульсія бітумна, дорожна (ЕКШ-50) т 8 616,00 7 916,67 699,33 Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі т 30 840,25 29 833,33 1 006,92 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше (1,3) куб. м 503,72 181,67 322,05 Суміш С-7 куб. м 450,83 175,83 275,00 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А марка 1 на бітумах модифікованих полімерами т 1 629,25 1 500,00 129,25 Суміш ЩМА-20 т 1 879,25 1 750,00 129,25 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 на бітумах модифікованих полімерами БМП т 1 629,25 1 500,00 129,25 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм куб. м 1 224,95 989,20 235,75 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм куб. м 1 501,46 1 265,71 235,75 Пропан-бутан технічний куб. м 23,32 17,61 5,71 Фарба т 43 165,10 42 500 00 665,10 Розчинники для фарби т 53 254,98 52 500,00 754,98 Скляні кульки т 30 665,10 30 000,00 665,10 Залізобетонні стовпи куб. м 1 700,04 1 667,17 32,87

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