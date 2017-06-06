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Партнери Москаленка по схемам в «Укргазвидобуванні» подарували йому дешевий Rolex

06 Червня 2017

Народний депутат Ярослав Москаленко, який очолює в Верховній раді депутатську групу «Воля народу», отримав в подарунок годинник вартістю 0,60 млн грн.

Про це свідчать внесені до його декларації зміни в матеріальному стані.

Депутат вказав, що 25 травня він набув права власності на годинник Rolex. Ціни на годинники цієї марки в Україні стартують від $10-15 тис і сягають сотень тисяч доларів.

Годинник подарували Сергій Лагур та Сергій Ареф’єв. Останній – це депутатський помічник Москаленка, був депутатом Київської облради від Партії регіонів. Рідні фірми Ареф’єва ТОВ «Капель бум» та ТОВ «Комфорт плюс» отримували замовлення від державного ПАТ «Укргазвидобування».

Сергій Лагур – співвласник групи «Континімум», де його бізнес-парнером є інший депутат з «Волі народу» Степан Івахів. Раніше це депутатське об’єднання в Раді очолював покійний Ігор Єремеєв – один із засновників «Континімуму». Лагур і Івахів є співвласниками ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», акціонером цього банку також є  дружина Москаленка – Інна Москаленко.

В лютому екс-голова правління цього банку Байрака вніс заставу у розмірі 10 млн грн за колишнього заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування» Вадима Шленчака, якого НАБУ звинувачує в причетності до злочинних схем біглого нардепа Олександра Онищенка (також з «Волі народу»). У жовтні 2015 року суд вже виправдовував Шленчака та його керівника в «Укргазвидобуванні» Сергія Костюка, яких обвинувачували у діях на користь ТОВ «ВОГ Трейдинг», яке контролюють власники «Континімума». Зараз ця справа знаходиться в касаційній інстанції.

Крім того, у 2014 році «Укргазвидобування» відкрило рахунки в «Банку iнвестицiй та заощаджень», у травні 2015 року держкомпанія розмістила у цьому банку депозит на 373 млн грн коштів. За даними джерела «Наших грошей», контракт з банком підписав саме Шленчак.

В цьому ж банку, згідно декларації Москаленка, тримає гроші його родина: 0,23 млн грн та $1,54 млн. Готівкою разом з дружиною депутат вказав 13,02 млн грн, та 0,50 млн євро. Москаленко також мав годинники Breguet, Zenith, Piguet та Hublot, але вартість їх не вказав.

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