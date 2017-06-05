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Столична фірма іноземців за 109 мільйонів відремонтує шматок дороги на Черкащині

05 Червня 2017

Служба автомобільних доріг у Черкаській області 30 травня за результатами тендеру замовила ТОВ «Трансстроймеханізація» поточний середній ремонт автодороги державного значення Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань за 109,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч трасу відремонтують на ділянці км 12+300 – км 23+062 довжиною 10,762 км. Відтак середня вартість ремонту становить 10,13 млн грн. за кілометр.

Виконають холодне фрезерування, планування площ, земляного полотна та узбіч, влаштують вирівнювальний шар і покриття з ЩМА, автопавільйон і дорожні корита, нанесуть розмітку, замінять огородження та встановлять поручні.

Суміш асфальтобетонна щільна дрібнозерниста типу Б марки 1 коштує 1 791 грн./т із ПДВ.

У квітні її можна було знайти у гуртовому продажу на 10% дешевше – по 1 634 грн./т.

Суміш асфальтобетонна щільна крупнозерниста типу А марки 1 на бітумах модифікованих полімерами БМП коштує 1 671 грн./т із ПДВ.

Таку суміш із полімером Elvaloy продавали у квітні гуртом по 2 054 грн./т, Kraton – по 2 100 грн./т, Butonal – по 2 068 грн.

Тонна скляних кульок обійдеться у 36 тис грн./т із ПДВ.

Днями ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» купило їх у півтора рази дешевше – по 22 100 грн./т із ПДВ та доставкою.

На заробітну плату піде 896 тис грн., тобто менше відсотка від загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще чверть відсотка – 258 тис грн.

Ціна угоди на дев’ять відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 119,85 млн грн. Передбачено забезпечення виконання договору в розмірі трьох відсотків.

Дорожчими конкурентами були ТОВ «Главшляхбуд», ПП «Дорстрой», ТОВ «Автомагістраль-Південь» і ТОВ «Ростдорстрой», причому ніхто не знижував ціни під час аукціону.

Натомість ТОВ «ПБС» не допустили до торгів через відсутність обіцяного автобітумовоза у списку договору оренди, асфальтобетонний завод за 260 км та претензії до банківської гарантії і розрахунку ромітки. «ПБС» оскаржив своє відхилення в АМКУ, однак адмінколегія визнала підставу щодо залучення техніки правомірною. Ще раніше фірма скаржилась на нібито дискримінаційні вимоги, але не довела порушення свої прав.

Київська «Трансстроймеханізація» заснована болгарським «АО Гражданметропоставка» і чорногорським «АО Комунспецмонтаж». Кінцевим бенефіціаром через другу фірму значиться італієць Пізолато Цельсо. Керує фірмою-переможцем Володимир Василенко.

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