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Постачальник детекторів для АЕС подолав чверть мільярда на черговому тендері «Енергоатома» на 57 мільйонів

05 Червня 2017

ДП «НАЕК «Енергоатом» 24 травня за результатами тендеру замовило ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інформація і технології» блоків детекторів прямої зарядки на 57,15 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч для Запорізької, Хмельницької та Рівненської АЕС поставлять 200 блоків детекторів прямої зарядки (повний перелік із цінами – у таблиці нижче).

Типи БДПЗ-Н-5.01-01 і БДПЗ-0100 коштують по 272 тис грн., тоді як у березні їх замовили цій самій фірмі на 9% дешевше – по 250 тис грн.

Сума угод на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 58,43 млн грн.

Засновником фірми «Інформація і технології» зі статутним капіталом 201 тис грн. є Яків Барсук. Він є одним з авторів патентів «Блок детекторів для внутрішньореакторного контролю» і «Пристрій для визначення рівня теплоносія в реакторі».

Фірма почала вигравати тендери виключно в системі «Енергоатому» наприкінці 2011 року й відтоді отримала підрядів на 251,77 млн грн.

Єдиним конкурентом традиційно було ТОВ «Центр інформаційних технологій офісів» (раніше – ТОВ МП «Міжнародний сервісний центр інформаційних технологій офісів») Михайла Ростомяна. Цією фірмою зі статутним капіталом 50 коп., яка ніколи не вигравала тендерів, керує Володимир Лозовенко. Обидва учасники жодного разу не знижували ціни під час нинішніх аукціонів.

Місце призначення Найменування товару Кількість, шт. Ціна, грн./шт. із ПДВ
ЗАЕС Блоки детекторів прямої зарядки БДПЗ-Н-5.01-01 109 272 280
ХАЕС Блоки детекторів прямої зарядки БДПЗ-0100 35 272 280
РАЕС Блоки детекторів прямої зарядки БДПЗ-Н-5.01-01 36 272 280
Блоки детекторів прямої зарядки БДПЗ-Т-1.01-08 4 396 252
Блоки детекторів прямої зарядки БДПЗ-Т-1.02-08 5 405 749
Блоки детекторів прямої зарядки БДПЗ-Т-1.03-08 4 410 262
Блоки детекторів прямої зарядки БДПЗ-Т-1.04-08 2 411 888
Блоки детекторів прямої зарядки БДПЗ-Т-1.05-08 2 414 941
Блоки детекторів прямої зарядки БДПЗ-Т-1.02-09 1 399 696
Блоки детекторів прямої зарядки БДПЗ-Т-1.06-09 1 417 756
Блоки детекторів прямої зарядки БДПЗ-Т-1.06-08 1 416 550
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