Постачальник детекторів для АЕС подолав чверть мільярда на черговому тендері «Енергоатома» на 57 мільйонів

ДП «НАЕК «Енергоатом» 24 травня за результатами тендеру замовило ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інформація і технології» блоків детекторів прямої зарядки на 57,15 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч для Запорізької, Хмельницької та Рівненської АЕС поставлять 200 блоків детекторів прямої зарядки (повний перелік із цінами – у таблиці нижче).

Типи БДПЗ-Н-5.01-01 і БДПЗ-0100 коштують по 272 тис грн., тоді як у березні їх замовили цій самій фірмі на 9% дешевше – по 250 тис грн.

Сума угод на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 58,43 млн грн.

Засновником фірми «Інформація і технології» зі статутним капіталом 201 тис грн. є Яків Барсук. Він є одним з авторів патентів «Блок детекторів для внутрішньореакторного контролю» і «Пристрій для визначення рівня теплоносія в реакторі».

Фірма почала вигравати тендери виключно в системі «Енергоатому» наприкінці 2011 року й відтоді отримала підрядів на 251,77 млн грн.

Єдиним конкурентом традиційно було ТОВ «Центр інформаційних технологій офісів» (раніше – ТОВ МП «Міжнародний сервісний центр інформаційних технологій офісів») Михайла Ростомяна. Цією фірмою зі статутним капіталом 50 коп., яка ніколи не вигравала тендерів, керує Володимир Лозовенко. Обидва учасники жодного разу не знижували ціни під час нинішніх аукціонів.

Місце призначення Найменування товару Кількість, шт. Ціна, грн./шт. із ПДВ ЗАЕС Блоки детекторів прямої зарядки БДПЗ-Н-5.01-01 109 272 280 ХАЕС Блоки детекторів прямої зарядки БДПЗ-0100 35 272 280 РАЕС Блоки детекторів прямої зарядки БДПЗ-Н-5.01-01 36 272 280 Блоки детекторів прямої зарядки БДПЗ-Т-1.01-08 4 396 252 Блоки детекторів прямої зарядки БДПЗ-Т-1.02-08 5 405 749 Блоки детекторів прямої зарядки БДПЗ-Т-1.03-08 4 410 262 Блоки детекторів прямої зарядки БДПЗ-Т-1.04-08 2 411 888 Блоки детекторів прямої зарядки БДПЗ-Т-1.05-08 2 414 941 Блоки детекторів прямої зарядки БДПЗ-Т-1.02-09 1 399 696 Блоки детекторів прямої зарядки БДПЗ-Т-1.06-09 1 417 756 Блоки детекторів прямої зарядки БДПЗ-Т-1.06-08 1 416 550 Усього: 200

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