«Укргазвидобування» замовило трубовози КрАЗ на 66 мільйонів – трохи дешевше, ніж узимку

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
02 Червня 2017
ПАТ «Укргазвидобування» 31 травня за результатами тендеру замовило ТОВ «Торговий дім Автокраз» вантажних автомобілів на 66,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До кінця року поставлять 26 вантажівок виробництва ПАТ «АвтоКрАЗ» по 2,54 млн грн.:
Вони призначені для перевезення труб діаметром 530-1420 мм довжиною 12-36 м. Гарантійний строк становить рік або 30 тис км пробігу.
У лютому «Укргазвидобування» замовило ТОВ «Індіго Груп» трубовози ТВ1-20 на такому ж шасі на п’ять відсотків дорожче – по 2,67 млн грн. Нині ця фірма пропонувало модель DL-20K майже за такою ж ціною, але допустила технічну помилку при зниженні ціни на аукціоні та була відхилена.
Ціна угоди на вісім відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 71,50 млн грн.
Окрім згаданої «Індіго Груп», конкурентами були ПАТ «Виробниче об’єднання Автотранспортник», ТОВ «Сучасні вантажівки», ТДВ «Львівський експериментальний механічний завод» і ТОВ «Укрспецавтоінвест».
«Торговий дім Автокраз» належить Олександру Кальницькому та Андрію Місеврі, керує ним Олександр Шмигаль. Підприємство є дилером кременчуцького заводу «АвтоКрАЗ», контрольованого Костянтином Жеваго.