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«Укргазвидобування» замовило трубовози КрАЗ на 66 мільйонів – трохи дешевше, ніж узимку

02 Червня 2017

ПАТ «Укргазвидобування» 31 травня за результатами тендеру замовило ТОВ «Торговий дім Автокраз» вантажних автомобілів на 66,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року поставлять 26 вантажівок виробництва ПАТ «АвтоКрАЗ» по 2,54 млн грн.:

  • 12 трубовозів ТВ1-20 на повнопривідному шасі КрАЗ-6322-05 з причепом-розпуском;
  • 14 повнопривідних тягачів-трубоплітевозів DL-20K з причепом-розпуском ПРЛ 1736.

Вони призначені для перевезення труб діаметром 530-1420 мм довжиною 12-36 м. Гарантійний строк становить рік або 30 тис км пробігу.

У лютому «Укргазвидобування» замовило ТОВ «Індіго Груп» трубовози ТВ1-20 на такому ж шасі на п’ять відсотків дорожче – по 2,67 млн грн. Нині ця фірма пропонувало модель DL-20K майже за такою ж ціною, але допустила технічну помилку при зниженні ціни на аукціоні та була відхилена.

Ціна угоди на вісім відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 71,50 млн грн.

Окрім згаданої «Індіго Груп», конкурентами були ПАТ «Виробниче об’єднання Автотранспортник», ТОВ «Сучасні вантажівки», ТДВ «Львівський експериментальний механічний завод» і ТОВ «Укрспецавтоінвест».

«Торговий дім Автокраз» належить Олександру Кальницькому та Андрію Місеврі, керує ним Олександр  Шмигаль. Підприємство є дилером кременчуцького заводу «АвтоКрАЗ», контрольованого Костянтином Жеваго.

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