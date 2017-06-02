Суд оштрафував на 25 тисяч голову села, який за $200 тисяч хабара віддавав землю біля дороги «Мукачеве-Львів»

Суд оштрафував на 25 тис грн. сільського голову с. Ямниця Тисменицького району Івано-Франківської області Миколу Зелінського та спеціаліста-землевпорядника Ямницької сільради Романа Бибика, які хотіли отримати $200 тис неправомірної вигоди за допомогу в отриманні 2 га землі. Про це свідчить вирок Тисменицького районного суду Івано-Франківської області від 26 травня.

У 2016 році Зелінський та Бибик зустрілися з підприємцем, який хотів отримати земельну ділянку площею 2 га біля автодороги «Мукачеве-Львів» на території села Ямниця для комерційного використання.

Сільський голова та чиновник запропонували за $200 тис неправомірної вигоди (з розрахунку $1 тис за 0,01 га землі) посприяти у викупі ділянки, вплинувши на депутатів Ямницької сільської ради, щоб вони на сесії прийняли рішення про відведення у власність 2 га землі двом жителям с. Ямниця зі статусом учасника АТО, які є знайомими Зелінського. А в подальшому ця земля була б продана підприємцю.

Через деякий час місцеві депутати проголосували за надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення двох земельних ділянок площею по 1 га кожна для ведення особистого селянського господарства в урочищі «Біля фірми Барва» двом знайомим сільського голови.

Під час чергової зустрічі з підприємцем Зелінський та Бибик назвали меншу суму очікуваного хабара – $180 тис ($ 900 за 0,01 га). Сторони також домовились, що сільський голова та землевпорядник отримають частину неправомірної вигоди у розмірі $3 тис перед проведенням сесії Ямницької сільської ради, на якій депутати повинні були передати у власність дві ділянки загальною площею 2 га двом учасникам АТО, а решту $177 тис після позитивного голосування на сесії.

Зелінський та Бибик були затримані під час передачі першої частини хабара у розмірі $3 тис у кафе «Криниченька» в с. Ямниця.

Сільський голова та землевпорядник уклали угоди з прокурором і отримали однакове покарання у вигляді штрафу у розмірі 25,5 тис грн.

Миколу Зелінського було обрано сільським головою с. Ямниця у 2015 році. Згідно з офіційною біографією, з 2002 року він представляє «ВО «Батьківщина». До обрання головою селі Зелінський працював головою Тисменицької районної держадміністрації (2014 рік), заступником директора КП «Пам’ять», обирався до Івано-Франківської обласної ради.

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