Оточення Гройсмана за 65 мільйонів збудує у вінницькому лісі сміттєзвалище з подекуди дорогим кошторисом

Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради 24 травня за результатами тендеру замовив ТОВ «Подільський будівельний інжиніринг» будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів у Жмеринському районі за 64,70 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У листопаді 2016 р. проектування без тендеру замовили цій же фірмі за 324 тис грн.

До кінця 2021 р. біля села Людавка збудують комплекс, адмінбудівлю, трансформаторну підстанцію, склад, вагову, гараж, дорогу вздовж полігону, естакаду для мийки машин, дренажну систему, каналізацію, лагуну для накопичення фільтрату, дезінфекційну ванну, водопостачання, дві насосні станції з охоронною зоною, огородження полігону та зовнішнє освітлення. Спорудження самого комплексу включає культуртехнічну підготовку території, демонтаж споруд, земляні роботи, влаштування основи і системи моніторингу полігону. Гарантійний строк становить десять років.

Йдеться про територію колишнього військового містечка №82 – ділянку № 0521083800:03:001:0001 площею 149 га, оточену лісогосподарськими землями.

За кошторисом, без урахування вартості доставки тонна бітумів нафтових дорожніх БНД-40/60, БНД-60/90, МГ, СГ та МГО коштує 10 700-10 718 грн. Це на 22% дорожче від квітневої закупівлі Лозівського КП «Еко-Сан» бітум БНДу 60/90 по 8 735 грн./т.

Пісок замовлено по 250 грн. за кубометр без урахування доставки ціною 251 грн. за куб. Це вчетверо дорожче від піску для ремонту траси Н-13 Львів – Самбір – Ужгород – 65 грн./куб. м.

Машино-година роботи бульдозера потужністю 79 кВт (108 к. с.) коштує 299 грн., а екскаватора одноківшового дизельного на пневмоколісному ходу з ковшем 0,5 куб. м – 260 грн.

Днями КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» Донецької обласної ради для будівництва регіонального полігону замовив ці роботи відповідно по 206 грн. та 188 грн. за машино-годину.

Геотекстиль з невідомими параметрами замовили по 40 грн. за квадратний метр. Значна частина підряду понад 12 млн грн. припадає на бентомат SPL 0,4 продубльований плівкою по 180 грн./кв. м.

Донеччани замовили бентонітовий мат «Actimat 30» удвічі дешевше – по 84 грн./кв. м. Також дешевше їм коштував геотекстиль щільністю 300 г/кв. м по 18 грн./кв. м.

Ще понад 10 млн грн. припадає на суміш піщану для будівельних робіт – 100 грн./куб. м.

Цьогоріч передбачено фінансування будівництва жмеринського сміттєзвалища в розмірі 9,86 млн грн., у 2018 р. – 43,75 млн грн., у 2019 р. – 6,27 млн грн., у 2020 р. – 2,97 млн грн., а в 2021 р. – 1,85 млн грн.

На заробітну плату піде 4,59 млн грн., тобто сім відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще два відсотки – 1,31 млн грн.

Ціна угоди на шість відсотків нижча від очікуваної вартості в 68,59 млн грн.

Єдиним конкурентом було вінницьке ТОВ «Мур» Петра Обіхода, Миколи Горбатюка та заслуженого будівельника Ігоря Козловського, причому ніхто не знижував ціни під час аукціону. Фірма пропонувала на 8% нижчу ціну, але її відхилили через відсутність забезпечення, відмову від підписання угоди та невідповідність умовам тендеру.

Вінницький «Подільський будівельний інжиніринг» належить ТОВ «Водпроект» Івана Єфремова. Зараз директором є В’ячеслав Подолян, але договір підписав попередній директор Сергій Бондар. Єфремов також володіє ТОВ «Сонячний ранок» одноосібно і ТОВ «Експертний центр «ВТБ» із Подоляном.

«Водпроектом» керує Андрій Варварук, раніше відомий як юрист МКП «Вінницький муніципальний центр містобудування і архітектури» Вінницької міськради.

Раніше власниками «Водпроекту» були Сергій Дука і Наталя Крістенчук. Остання у 2012 р. заснувала ТОВ «Центр урбаністики» з Олександром Рекутою – головним архітектором Вінниці, директором департаменту архітектури, містобудування та кадастру Вінницької міськради. Згодом частку Рекути переоформили на керівника цієї фірми Сергія Пантелєєва.

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