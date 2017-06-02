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Китайці взяли ще півмільярда на днопоглиблення «Южного» – у півтора рази дешевше від попередників

02 Червня 2017

Адміністрація морського порту «Южний» 25 травня за результатами тендеру замовила компанії «China Harbour Engineering company Ltd.» (Китай) днопоглиблення на $21,92 млн, або 586,05 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2019 року виконають днопоглиблення морського і внутрішнього підхідних каналів, маневрової зони з колом для розвертання та операційної акваторії причалів №5-6 в обсязі 3,44 млн куб. м. Відтак його вартість складає в середньому 170 грн. за кубометр. Ґрунт відвозитимуть на відстань 7,3-8,7 км.

Днями портовики замовили цій фірмі роботи на інших ділянках «Юного» із більшою відстанню до відвалу 20,4 км. по 242 грн. за кубометр.

Нагадаємо, у листопаді 2015 року підчистку дна від наносів на внутрішній акваторії порту «Южний» замовляли щонайменше в півтора рази дорожче – по 283 грн. за кубометр. Це було дорожче від усіх контрактів на днопоглиблення, які укладали портовики навіть за часів Януковича. Проте у серпні 2016 року дія того договору була достроково припинена.

Китайська «China Harbour Engineering company Ltd.» («CHEC») є інжиніринговим підрядником і дочірньою компанією «China Communications Construction Company» («CCCC»). Серед її підрядів – будівництво портів Гвадар у Пакистані, Хамбантота у Шрі-Ланці, Лолабе в Камеруні, Південь в Ізраїлі.

В Україні «CHEC» виграла тендер уперше, знизивши ціну під час аукціону на 22%. За даними пропозиції, вона орендує три грейферні земснаряди, три самохідні баржі з розкривним днищем і три самохідні шаланди з розкривним днищем.

Конкурентами були ДочП «Ван Оорд Україна» компанії «Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V.» (Нідерланди), «Jan De Nul n.v.» (Бельгія), «Boskalis International B.V.» (Нідерланди) і «LTD Novadeal» (Кіпр).

Кіпрський офшор «LTD Novadeal» пропонував на 0,008% нижчу ціну. Але його відхилили через невідповідність договірної ціни державним стандартам будівництва, відсутність файлу *.imd з нею та сканованих паперових підписаних додатків до неї у вигляді локальних кошторисів і відповідних додатків до них. Крім того, ціна фірми за результатами аукціону не співпала з ціною в проекті договору.

Бельгійська «Jan De Nul n.v.», «Ван Оорд Україна» голландської «Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V.» і ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» кіпрської «Tasdori Limited» безуспішно скаржились в АМКУ. Перша фірма не внесла плату, друга не довела порушення своїх прав, а третя відкликала скаргу, бо замовник сам усунув наявні порушення.

Із січня АМПУ очолює Райвіс Вецкаганс із Латвії. Його попередником був Андрій Амелін, який раніше очолював одне з підприємств дружини впливового нардепа від «Народного фронту» Андрія Іванчука. Торік у серпні СБУ просило суд арештувати Амеліна по справі про розтрату 3,5 млн грн. на закупівлі палива. Однак його залишили на свободі під заставу 1,4 млн грн.

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