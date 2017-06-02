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Фармзакупівлі Одещини: позаду від донецьких наркорекордів

02 Червня 2017

В основному ціни на одеських закупівлях є нижчими від сумських та донецьких, але перевищують вінницькі.

 

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро» з вересня 2016 по квітень 2017 року, який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Файл з усіма даними про донецькі закупівлі тут.

Цефтріаксон

Різні лікарні замовляли антибіотик здебільшого у однієї фірми ПП «Сана ко». В усіх випадках замовлення робили на допорогових закупівлях, які не потребують відкритих торгів. Але з невідомих причин ціни на препарат різнились майже у два рази – від 8,35 до 14,73 грн. у перерахунку на один флакон.

Це трохи дорожче від середнього рівня цін на Цефтріаксон у закупівлях сумських лікарень, де антибіотик у цей же період замовляли по 8-12 грн. за флакон.

Морфін і кетамін

Розбіг цін на Морфін (розчин для ін’єкцій 1% по 1 мл в ампулі) був дуже великий – від 19,81 до 61,50 у перерахунку на одну ампулу.

Найдорожче наркотик замовляла «Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті МОЗ України» (керівник Олена Кузар) у ТОВ «Медфарм» – у січні по 56 грн., у лютому – по 61,50 грн. Найдешевше обходився морфін від ТОВ «Фар-Ма» – по 20-27 грн.

Одеські заклади не дотягнули до рівня донецьких тендерів, де морфін доходив до 101 грн. Однак вони обігнали по середньому рівні вінницькі заклади, які замовляли наркотик по 11-43 грн.

Кетамін (розчин 50 мг/мл по 2 мл) обходився різним одеським лікарням також дуже по-різному. Від 3,80 грн. у перерахунку на одну ампулу від ТОВ «Фар-ма» до 8,03 грн. у КП «Одесфарм».

Це знову ж таки дешевше від Донеччини, де знеболювальне замовляли аж до 15,30 грн. за ампулу, та Сумщини, де рекорд становив 11,77 грн. Дешевше кетамін коштував на вінницьких закупівлях – від 3 до 6 грн.

Брильянтовий зелений і глюкоза

Лише три лікарні дозволили собі вказати у тендерній угоді ціну зеленки (1% 20 мл) більшу від 4 гривень – це верхня межа по якій розчин продають у аптеках.

Глюкозу (5% 200 мл №1) одесити замовляли по 7,16-16,60 грн. Це трохи дешевше від сумського рівня 8-18,50 грн.

Юрій Ніколов, «Наші гроші»

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