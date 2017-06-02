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Економічні контррозвідники СБУ з державними зарплатами їздять на люксових автівках за мільйони

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Низка працівників Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ користуються дорогими автомобілями класу люкс, вартість яких може бути неспівмірною з заробітною платою державних службовців.

Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший».

Журналісти кілька днів поспіль фіксували біля будівлі управління авто Toyota Land Cruiser орієнтовною вартістю $60 тисяч. Журналісти встановили, що на ньому пересувається Дмитро Бузницький, згадки про якого як про заступника начальника економічного управління СБУ є в інтернеті.

При цьому авто офіційно належить 63-річній Єлизаветі Бузницькій із Канева, очевидно його матері, яка працює диспетчеркою шлюзу державного підприємства «Укрводшлях». Начальник шлюзу – її чоловік, Микола Бузницький. З декларацій видно, що саме таке авто з’явилося в Єлизавети Бузицької кілька років тому. При цьому дохід Єлизавети Бузницької у 2016 році складав приблизно $250 на місяць, а Миколи Бузницького – трохи більше ніж $600.

Ще один автомобіль BMW GT вартістю близько $40 тисяч, який журналісти неодноразово фіксували біля управління, належить Володимиру Бурлюку – кандидату військових наук, викладачу з Кам’янця-Подільського.

Він – батько 27-річного Олексія Володимировича Бурлюка, який і приїжджає на цьому авто щоранку в СБУ. Олексій Бурлюк після низки запитань журналіста визнав, що авто, яким він користується, належить батькові. Мати Олексія, як і його батько, також працює викладачем.

На Toyota Land Cruiser, вартість моделі якого становить близько $70 тисяч, пересувається Юрій Борейчук. Він працює в Службі безпеки з 1994 року, про що свідчать дані з відкритих джерел. Він працював у центральному управлінні, а згодом очолив управління, яке має запобігати економічним злочинам у транспортній галузі. У 2005 році його призначали перевіряти фінансово-господарську діяльність «Укрзалізниці».

Станом на 2015 рік Юрій Борейчук працював у Третьому управлінні Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки. Ймовірно, Юрій Борейчук працює в управлінні й досі. При цьому Юрій Борейчук на запитання журналістів заперечив, що він Юрій Борейчук. А на запитання про те, звідки у нього кошти на Land Cruiser і яка наразі зарплата у Службі безпеки України, відповів: «Робіть запит».

Загалом журналісти програми зафіксували майжe півтора дeсятки дорогих автомобілів. Власників дeяких ідeнтифікувати нe вдалося. А ті, кого вдалося ідентифікувати, не захотіли відповідати на запитання журналістів.

Пeрeд ефіром представники СБУ направили листа, яким намагалися зняти з ефіру програму «Схеми» про елітні авто її співробітників.

Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ має захищати інтереси держави у галузі економічної безпеки. Службовці, які тут працюють, непублічні: їхнього штатного розпису немає в мережі, на будівлі немає вивіски, а до перехожих, які затримуються біля воріт, виходять охоронці.

«Останнім часом почастішали нарікання бізнесу на управління, що покликане захищати інтереси держави у галузі економічної безпеки, – підприємці скаржаться, що працівники цього управління займаються протидією бізнесу задля власної вигоди», – йдеться у розслідуванні.

Документально зафіксовані випадки, коли контррозвідка СБУ намагалась вплинути на ринки продажу медичних препаратів, у тому числі для перитонеального діалізу та льодяників «Стрепсілс».

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