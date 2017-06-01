У Філатова заплатять «укропівцю» 209 мільйонів за латання доріг Дніпра без гарантії якості робіт

Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради 29 травня за результатами тендеру замовив ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» про поточний ремонт автошляхів міста на 208,56 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На поточний рік замовили ямковий ремонт, фрезерування, розбирання і влаштування покриттів з асфальтобетону і плитки, заміну бортових каменів тощо. Ціни окремих видів робіт та матеріалів не опубліковані, що унеможливлює їхнє порівняння з ринком та іншими тендерами на предмет можливого завищення.

Також у договорі не вказано жодних умов щодо якості робіт і гарантійних строків на них. Анонімний учасник питав, який термін гарантії треба надавати і чому це не зазначено в проекті договору. Замовника відповів, що «діючим законодавством України не передбачено гарантійний термін експлуатації на поточний ремонт автошляхів».

На заробітну плату піде 3,67 млн грн., тобто менше двох відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще чверть відсотка – 544 тис грн.

Ціна угоди майже на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 210,00 млн грн.

Конкурентами були ДІП «Дніпродор», яке не знижувало ціну, і ТОВ «Весташляхбуд».

Фірма «УПС» належить сину екс-начальника ДП «Дніпропетровський облавтодор» Тарасу Палію, депутату Дніпропетровської облради від «УКРОПу» Владиславу Бородіну та латвійській компанії «Fuel Systems, SIA» Оксани Захарової.

Після зміни влади у 2014 р. на Тараса Палія було відкрито два кримінальні провадження щодо привласнення бюджетних коштів на ремонті доріг фірмою «УПС». У 2015 р. обидві справи закрили.

За даними «Центру протидії корупції», департамент благоустрою звільнив секретаря тендерного комітету Наталію Іванюшенко після того, як Державна аудиторська служба виявила порушення при укладенні угоди на 27 млн грн. між міськрадою та «УПСом».

Крім того, торік улітку міськрада повідомила, що укладе мирову угоду щодо виплати «УПСу» 109 млн грн. боргу за будівництво дороги.

Засновником «Дніпродору», як і ТОВ «Дорбуд», є польське ТОВ «ПУС» («PUS»), яке до 2006 р. було співвласником вищезгаданої фірми «УПС».

Кінцевими бенефіціарами є поляк Філіп Єжі Станіслав та Олександр Полтавець із Дніпра, який володіє ТОВ «Туристична фірма «Енігма Тревел» з Олександром і Вікторією Давиденко, Олександром Гаркушею, Віталієм Бабенком і міжнародною асоціацією ветеранів спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю «Центр».

Що до Олександра Григоровича Гаркуші, то особа з такими ПІБ була помічником нардепа Андрія Немировського (обрався від «Самопомочі», нині – «Блок Петра Порошенка»).

«Весташляхбуд» входить у концерн «Веста» одеського бізнесмена Сурена Сардаряна, якого пов’язує багаторічна дружба і спільні бізнес-інтереси з криворізьким мером Юрієм Вілкулом, а також його сином, екс-губернатором Дніпропетровщини, а нині – нардепом від «Опозиційного блоку» Олександром Вілкулом. Фірма є монополістом на ремонт доріг у Кривому Розі.

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