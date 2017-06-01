Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»

Напишіть статтю на зразок оцієї «Фармзакупівлі Донеччини: непозбувна бентега комунальних наркотиків», але про іншу область – Луганську.

Для цього звідси скачайте собі на комп’ютер екселівську базу даних. В ній відсортуйте все що потрібно, аби мати дані про закупівлі луганськими структурами таких препаратів як Цефтріаксон, Морфін, Кетамін, Брильянтовий зелений, Глюкоза.

Проаналізуйте отримані дані на предмет можливих тенденцій.

У статті опишіть пару-трійку тендерів з усього загалу, які вам здадуться кращими ілюстраціями до луганських фармзакупівель.

Спробуйте зробити всю роботу від початку до кінця за добу. За скільки ви вправились насправді – можна не повідомляти. Цей показник просто покаже вам – чи підходить вам робота в редакції «Наших грошей» у Києві.

Свої роботи надсилайте сюди Info@nashigroshi.org. Приймаємо до 7 червня. Потім розглянемо всі відразу і відповімо.

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