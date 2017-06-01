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01.06.2017

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Нова «прокладка» виграла у фаворитів тюремників 115 мільйонів на рибу для ув’язнених

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У Філатова заплатять «укропівцю» 209 мільйонів за латання доріг Дніпра без гарантії якості робіт

Прокуратура розслідує оплату мільйона за ремонт дитсадка, який виконали за один день

Багрій продає золедронову кислоту по реєстровій ціні МОЗ, а конкурент – у рази дешевше

Залізниця хоче купити скріплення на 22 мільйони з «золотими» втулками і низькими вимогами

31.05.2017

Богуславська мерія заплатила депутату 1,5 мільйона за дороги, які нібито були відремонтовані за 5 зимових днів

Аварійний Меджибізький палац за 63 мільйони відреставрує підрядник Лаври і Нацбанку

Дилерів Дубневичів викинули з тендеру «УЗ» щодо скріплень на 309 мільйонів разом з єдиним конкурентом

Матіос не зміг відсудити у «Трейд коммодіті» 3 мільйона за прострочену поставку палива для армії

Третину мільярда за грецький гас для армії отримає нова «прокладка» з групи Адамовського

Екс-менеджери «Нафтогазвидобування» взяли третину мільярда «Укргазвидобування» за буріння на Харківщині

Фармзакупівлі Донеччини: непозбувна бентега комунальних наркотиків

30.05.2017

У Кернеса злили соратникам Кернеса 81 мільйон на «Прозорий офіс» за секретними цінами (фото)

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01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
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Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
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Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»

01 Червня 2017

Напишіть статтю на зразок  оцієї «Фармзакупівлі Донеччини: непозбувна бентега комунальних наркотиків», але про іншу область – Луганську.

 

  • Для цього звідси скачайте собі на комп’ютер екселівську базу даних. В ній відсортуйте все що потрібно, аби мати дані про закупівлі луганськими структурами таких препаратів як Цефтріаксон, Морфін, Кетамін, Брильянтовий зелений, Глюкоза.
  • Проаналізуйте отримані дані на предмет можливих тенденцій.
  • У статті опишіть пару-трійку тендерів з усього загалу, які вам здадуться кращими ілюстраціями до луганських фармзакупівель.

 

Спробуйте зробити всю роботу від початку до кінця за добу. За скільки ви вправились насправді – можна не повідомляти. Цей показник просто покаже вам – чи підходить вам робота в редакції «Наших грошей» у Києві.

Свої роботи надсилайте сюди Info@nashigroshi.org. Приймаємо до 7 червня. Потім розглянемо всі відразу і відповімо.

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01.06.2017

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Дніпро Медики Резніченка замовляють японської медтехніки на 51 мільйон

Дніпро У Філатова заплатять «укропівцю» 209 мільйонів за латання доріг Дніпра без гарантії якості робіт

Київ Прокуратура розслідує оплату мільйона за ремонт дитсадка, який виконали за один день

31.05.2017

Київщина Богуславська мерія заплатила депутату 1,5 мільйона за дороги, які нібито були відремонтовані за 5 зимових днів

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30.05.2017

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