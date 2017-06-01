Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
01 Червня 2017
Напишіть статтю на зразок оцієї «Фармзакупівлі Донеччини: непозбувна бентега комунальних наркотиків», але про іншу область – Луганську.
Спробуйте зробити всю роботу від початку до кінця за добу. За скільки ви вправились насправді – можна не повідомляти. Цей показник просто покаже вам – чи підходить вам робота в редакції «Наших грошей» у Києві.
Свої роботи надсилайте сюди Info@nashigroshi.org. Приймаємо до 7 червня. Потім розглянемо всі відразу і відповімо.
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