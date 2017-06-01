Прокуратура розслідує оплату мільйона за ремонт дитсадка, який виконали за один день

Прокуратура розслідує справу, в рамках якої управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві держадміністрації безпідставно перерахувало 898 тис грн. ТОВ «Енергозберігаючі рішення» за ремонт дитсадка, який нібито було виконано за один день. Про це свідчить ухвала Шевченківського райсуду м. Києва від 22 травня.

За даними слідства, 22 грудня 2016 року управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації уклало угоду з ТОВ «Енергозберігаючі рішення» про капітальний ремонт дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 по вул. М. Кравченка, 20 в м. Києві за 898 тис грн.

Наступного дня, 23 грудня сторони підписали акти виконаних робіт, на підставі чого фірма отримала усю суму. Прокуратура звернула увагу, що обсяги робіт, які зазначені в актах приймання-передачі виконаних робіт за 898 тис грн., за оду добу виконати неможливо.

Крім того, слідство встановило, що протягом 2016 року управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві держадміністрації замовило ТОВ «Енергозберігаючі рішення» капремонт дитсадка № 2 по вул. М. Кравченка, 20 на загальну суму 2,80 млн грн. Уе ж управління у 2016 році підписало угоди з ТОВ «СП Констракшн» про капремонт дитячого садка № 2 по вул. М. Кравченка, 20 на загальну суму 2,67 млн грн.

Слідчі з’ясували, що фактично будівельні роботи у дошкільному навчальному закладі виконані «СП Констракшн», а в грудні минулого ТОВ «Енергозберігаючі рішення» взагалі не проводило роботи. Також, за даними прокуратури, «Енергозберігаючі рішення» та «СП Констракшн» взаємопов’язані. Вони зареєстровані за однією адресою (м. Київ, вул. Либідська, 1-А) і приймали участь у конкурсних торгах, проведених управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві держадміністрації, із незаконними перевагами над іншими учасниками торгів.

Суд задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури № 10, яка розслідує кримінальне провадження №42017101100000081 від 02.03.2017, і надав їй доступ до документації щодо ремонту дитсадка, яка знаходиться в управлінні містобудування, архітектури та землекористування, та до документів ТОВ «Енергозберігаючі рішення» та ТОВ «СП Констракшн».

«Енергозберігаючі рішення» створені у кінці 2015 року, його засновником та керівником є Андрій Савченко. «СП Констракшн» теж створена у 2015 році, власниками вказані Владислав Петренко та Ігор Сєркін, керівник Денис Лісовий. Сєркін також є власником ТОВ «Українські архітектурні технології».

Управлінні містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві держадміністрації регулярно замовляє обом фірмам ремонтні роботи.

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