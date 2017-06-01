Прокуратура перевіряє як підрядник розпиляв 15 мільйонів на ремонті київських військових містечок

Прокуратура підозрює службових осіб ТОВ «Компанія Абажур» у привласнення бюджетних коштів під час виконання будівельних та ремонтних робіт у київських військових містечках. Про це свідчить ухвала Деснянського районного суду м. Києва від 22 травня.

У 2016 року Головне квартирно-експлуатаційне управління ЗСУ Міноборони України замовило «Компанії Абажур» реконструкцію приміщень будівлі №77 військового містечка №161 військової частини А-0987 під штаб (м. Київ, Деснянський р-н) за 10,75 млн грн. та реконструкцію системи знезараження каналізаційних стоків клініки інфекційних захворювань у військовому містечку №54 Головного військового-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» по вул. Госпітальній у Печерському районі м. Києва за 2,49 млн грн.

Як встановило слідство, службовці підприємства під час участі у відкритих торгах подали цінові пропозиції, до яких включили документацію з неправдивими відомостями.

Крім того, правоохоронці з’ясували, що у 2015-2017 роках «Компанія Абажур» під час виконання двох вищезазначених підрядів, а також капітального ремонту казарми № 59 військового містечка №233 у м. Києві за 3,68 млн грн., укладений з Міноборони у грудні 2015 року, привласнили бюджетні кошти, провівши фінансово-господарські операції на загальну суму більш ніж 2 млн грн. з фіктивними фірмами: ТОВ «Єврохоумс», ТОВ «Інтернешнл Фуд Трейд», та ТОВ «Будівельна компанія «Елізіум».

Київська місцева прокуратура № 3 м. Києва , яка розслідує кримінальне провадження № 12016100030013385 від 09.11.2016, звернулася до суду з клопотанням надати їй доступ до документів щодо реконструкції будівлі під штаб та реконструкції системи знезараження каналізаційних стоків військового госпіталю, які знаходяться в управлінні ЗСУ Міноборони.

Втім, суд клопотання не задовольнив, оскільки, на його думку, прокурор не довів, що документи, які знаходяться в управлінні ЗСУ і містять охоронювану законом таємницю, мають відношення до підприємницької діяльності «Компанії Абажур». Крім того, прокуратура не вжила заходів щодо отримання цієї документації у приватної фірми, оскільки саме щодо діяльності службових осіб «Компанії Абажур» внесені відомості до ЄРДР.

Засновником та керівником ТОВ «Компанія Абажур» є Олексій Вервейко. Фірма виграє тендери, починаючи з кінця 2015 року.

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