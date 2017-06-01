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Медики Резніченка замовляють японської медтехніки на 51 мільйон

01 Червня 2017

Департамент охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації 5 і 13 травня за результатами тендерів повідомив про намір укласти дві угоди про закупівлю медичної техніки на загальну суму 50,84 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

  • ТОВ «Протек Солюшнз Україна» за 25,95 млн грн. планують замовити спіральний 128-зрізовий комп’ютерний томограф Optima CT 660 виробництва «GE Healthcare Japan Corporation» (Японія).

У відкритих джерелах є дані про продаж цієї моделі в Україні за $1,20 млн, або 31,61 млн грн. У Росії ціни на них починаються від 750 тис євро, або 22,12 млн грн.

Єдиним конкурентом на цих торгах було ТОВ «ЄМГ «Україна» швейцарської компанії «Ентрепрайзес Медикалс Грей СА», яким керує Ірина Макієнко.

  • ТОВ «Укрмедексперт» 24 травня відписали 24,89 млн грн. за рентгенівську ангіографічну систему Bransist Alexa F12 з підлоговою С-аркою виробництва «Shimadzu Corporation» (Японія).

У грудні 2016 року Департамент охорони здоров’я КМДА купив таку модель у цієї самої фірми трохи дешевше – за 24,13 млн грн. Із загальної суми ангіограф коштував 22,84 млн грн., а додаткове обладнання – 1,30 млн грн.

Нині з «Укрмедекспертом» змагався лише перший підрядник «Протек Солюшнз Україна», причому ніхто не знижував ціни під час аукціону.

На дорожчому тендері формальна економія відносно очікуваної вартості склала 0,2%, а на дешевшому – 0,4%.

Директором «Протек солюшнс Україна» є Олександр Єзерський, а засновником – фірма «Протек Солюшнз К/С» (Данія). Кінцевим бенефіціаром у держреєстрі значиться однойменна компанія «Протек Солюшинз К/С» (Литва) Масенаса Арунаса з Каунаса. За даними ЗМІ, останній очолює 99 датських компаній.

За даними «OpenCorporates», до складу директорів датської фірми «Protech solutions K/S» із квітня 2016 року також входить Федір Кірпенко – власник української фірми «Інтегрейтед Медікал Груп». Раніше він був відомий як співзасновник Київської міської галузевої організації роботодавців «Асоціація виробників і постачальників науково-технічної та інноваційної продукції». Нині асоціацію записано на ПрАТ «Макрохім» Бориса Храновського і ТОВ «Алт Україна Лтд» Василя Соколинського. Ці двоє свого часу входили до складу засновників ТОВ «Хімлаборреактив», яке зараз належить лондонській компанії «Кемлаб Інвест Лтд».

Окрім Кірпенка і Масенаса, до датської фірми також мають відношення Steven Probert і компанія «Labtech pro ltd».

«Укрмедексперт» належить Олександру Батезатову, Костянтину Поповичеву та Людмилі Василевській. Створена у 2015 році компанія поставляла медичне обладнання для благодійного фонду «Серце на долоні» дочки хірурга Бориса Тодурова Наталі та її чоловіка Анатолія Іванюка.

Василевська очолює відділ інтернет-продажів фірми ТК «Домашній текстиль», якою керує Алла Тодурова – дружина брата Бориса Тодурова Івана, котрий теж є хірургом.

Крім того, Василевська разом із Марією Святенко оформлювала проект землеустрою для маєтку Тодурових.

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