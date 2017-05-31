Матіос не зміг відсудити у «Трейд коммодіті» 3 мільйона за прострочену поставку палива для армії

Господарський суд Дніпропетровської області відмовив в задоволенні позову Головного військового прокурора до ТОВ «Трейд коммодіті» про стягнення штрафу в сумі 3,10 млн грн.

Таке рішення суд прийняв 23 травня.

В кінці березня 2016 року Міністерство оборони та «Трейд коммодіті» уклали угоду про постачання палива для реактивних двигунів ТС-1 та РТ. В матеріалах судового засідання вказано, що цей документ передбачав, що протягом 60 днів фірма повинна поставити 5450 тон палива загальною вартістю 72,67 млн грн. В середині травня сторони уклали додаткову угоду, в переліку поставок з’явилося паливо авіаційне для газотурбінних двигунів Джета-1.

Через чотири дні «Трейд коммодіті» запропонувало Міноборони укласти нову додаткову угоду про збільшення ціни через зростання нафти марки Brent – вперше з листопада ціна бареля сировини перевищила $49. Фірма стверджувала, що з моменту подачі пропозиції вартість нафти зросла на 12%.

Вже після закінчення офіційного строку дії договору – 6 червня, військові та «Трейд коммодіті» уклали цю додаткову угоду про збільшення вартості палива та зменшення обсягів поставки. В той же день фірма запропонувала підписати нову угоду через те, що ціна бареля нафти на початку червня перевищила $50. 15 червня 2016 року Міноборони підписало з фірмою нову додугоду про зростання ціни на паливо і зменшення кількості поставки. Загальна сума залишалася 72,67 млн грн.

Після цього «Трейд коммодіті» запропонувало підписати новий додаток до договору, яким термін поставки встановлювався по 5 липня 2016 року. На цей раз Міноборони відмовився укладати новий документ. Тоді «Трейд комодіті» спробувала продовжити строки дії договору через суд, але Господарський суд Києва в кінці минулого року відмовився задовольнити її позов. Паралельно з цим військова прокуратура звернулася до суду з вимогою витребувати з фірми 2,54 млн пені та 0,56 млн грн. штрафу за зірвані терміни поставки.

Суд встановив, що «Трейд коммодіті» поставила все обіцяне паливо після підписання додаткових угод. До укладання цих документів вона не могла виконати умови договору через подорожчання нафти. А уклавши додаткові угоди Міноборони, на думку суду, фактично схвалила новві умови, ціни та терміни поставок. А тому суд відмовив в задоволенні позову головного військового прокурора.

Покровителем «Трейд коммодіті» є бізнесмен Андрій Адамовський – бізнес-партнер впливового нардепа від БПП Олександра Грановського.

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