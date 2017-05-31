Фармзакупівлі Донеччини: непозбувна бентега комунальних наркотиків

Донецькі лікарі викидають «БадМ» задля перемог компаній з набагато дорожчими препаратами.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро» з вересня 2016 по квітень 2017 року, який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Файл з усіма даними про донецькі закупівлі тут.

Цефтріаксон

Переважна більшість лікарень замовляли антибіотик у дозуванні по 1,0 г у флаконах №10.

Найдорожче порошок обійшовся тим лікарням, які замовляли його у ТОВ «Фрам Ко» – від 120 грн. за упаковку.

ТОВ «БаДМ» і ТОВ «Вента ЛТД» у тендерних угодах з донецькими лікарнями вказували ціну від 94 до 119 грн.

При у одному випадку «Фрам ко» отримало підряд КЛПУ «Міська психіатрична лікарня м. Краматорська» на відкритих торгах (у решті випадків без торгів на допорогових закупівлях). І для перемоги цієї фірми замовник відхилив дешевшу пропозицію «БаДМ».

Підставою для відхилення стали претензії до низки документів (див. скріншот), а також перевищення оптово-відпускної ціни з реєстру МОЗ на препарат Міасер, який також входив у номенклатуру закупівлі. «БаДМ» вказало, що готово постачати цей препарат по 294 грн., тоді як в реєстрі його ціна вказана на рівні 220 грн. Відтак максимально допустима ціна без ПДВ становить 242 грн., тобто це з урахуванням 10% націнки дистрибутора.

Через це відхилення «БаДМ» – одного з найбільших в Україні дистрибуторів медичних препаратів, сумарна вартість угоди склала 708 тис грн., це було на 13% дорожче від відхиленої через «дороговизну» пропозиції.

(Відмітимо, що рекордна ціна на Цефтріаксон в Україні 140 грн. за упаковку була зафіксована у Луганській області, в угоді Харківського ТМО і комунальної аптеки)

Нині засновником фірми «Фрам КО» значиться кіпрський офшор «Кламмнет лімітед», чиїм бенефіціаром вказаний кіпріот Солон Соломонідес. Директором «Фрам ко» є Андрій Миронюк, який раніше працював комерційним директором ПрАТ «Фармацевтична компанія «Дарниця» народного депутата від БПП Гліба Загорія. Раніше до складу засновників «Фрам ко» також входив Михайло Чуприна – начальник відділу внутрішнього фінансового аудиту та член наглядової ради тієї ж «Дарниці».

Морфін і кетамін

Абсолютним лідером по поставкам наркотичного препарату Морфін (1% по 1 мл №5 в ампулах) стало комунальне підприємство «Фармація». Однак з невідомих причин комунальники вказували у тендерних угодах ціни на препарат (у перерахунку на упаковку з п’яти ампул) з розбігом від 175 до 505 грн.

Лише на торгах лікарень Маріуполя перемагало ТОВ «Фар-Ма» з Миколаївської області. На відкритих торгах з комунальної «Фармацією» миколаївці радикально знижували ціну. Наприклад, на тендері «Центру первинної медико-санітарної допомоги № 3 м.Маріуполя» стартова ціна була 58 тис грн., а остаточна – 45 тис грн. Тобто була досягнута 20-відсоткова економія.

Зрештою, на всіх закупівлях маріупольських лікарень, де підрядником було обрано «Фар-му» Олександра Богомолова, ціни морфіну були найнижчими – від 124 до 164 грн.

Аналогічна ситуація склалась і закупівлях знеболювального Кетамін (50 мг/мл 2 мл № 10). У перерахунку на упаковку з десяти ампул найбільше найдорожчих препаратів постачає комунальна «Фармація» – від 58 до 153 грн. При цьому невідомо чому такий великий розбіг цін – невідомо.

Лише лікарні Маріуполя дозволили собі перемогу вищезгаданої «Фар-ми» на відкритих торгах. Найдешевше кетамін коштував КУ «Маріупольська міська лікарня швидкої медичної допомоги» – 44 грн. за упаковку. На цих торгах «Фар-ма» виграла аукціон у ДКП «Фармація», впавши зі стартової ціни 117 тис грн. до 67 тис грн.

У кількох проаналізованих тендерах, де перемогу отримувала «Фармація», єдиним конкурентом комунальників була державна акціонерна компанія «Ліки України». Наприклад, на тендері Лиманськой ЦРЛ ці «конкуренти» не робили жодних кроків по зниженню ціни і у тендерну угоду з «Фармацією» зрештою внесли ціну кетаміну 139,50 грн., що втричі дорожче від тендерів, де вигравала приватна «Фар-ма».

Керівником Донецького комунального підприємства «Фармація» (Краматорськ) є Андрій Борисенко.

Брильянтовий зелений і глюкоза

Примітивна «зеленка» теж коштувала лікарням дуже по-різному – від 2,73 до 6,53 грн. за 20-міліграмовий флакон. При цьому в аптеках Донеччини препарат вільно продається по ціні близько 3 грн.

Найдорожча зеленка вийшла на тендері Камишівського психоневрологічного інтернату. Інтернат планував купити велику номенклатуру препаратів на очікувану суму 386 тис грн.

ТОВ «Бадм-Б» запропонувало товар за 291 тис грн., у тому числі зеленку по 3,17 грн. Однак пропозицію одного з найбільших дистрибуторів було відхилено через низку претензій (див. протокол відхилення). У тому числі не була виконана вимога інтернату про надання гарантійного листа щодо проведення дослідження зразків продукції за рахунок постачальника. Таким чином перемогу вартістю 381 тис грн. віддали ПНВП «Галіс» з зеленкою по 6,53 грн.

Камишівський психоневрологічний інтернат очолює Микола Панков.

Аналогічним чином спостерігається великий розбіг у цінах на популярну Глюкозу (розчин для ін’єкцій, 400 мг/мл по 20 мл в ампулах №10) – від 32 до 67 гривень за упаковку.

Єдина видима тенденція – найдешевша глюкоза по ціні до 34 грн. дісталась тим замовникам, які укладали угоди з ТОВ «БаДМ» та ТОВ «БаДМ-б». Таких замовників було приблизно половина з трьох десятків угод, що потрапили у огляд. Решта лікарень фіксували у тендерних угодах дорожчі ціни.

Юрій Ніколов, «Наші гроші»

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