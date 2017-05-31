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Екс-менеджери «Нафтогазвидобування» взяли третину мільярда «Укргазвидобування» за буріння на Харківщині

31 Травня 2017

ПАТ «Укргазвидобування» 26 травня за результатами тендеру замовило ТОВ «Спецмехсервіс» роботи з буріння зовнішнім буровим підрядником у Харківській області на 397,42 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили аутсорсінг буріння 4 газоконденсатних свердловин на Єфремівському ГКР у м. Первомайський та 2 – на Мелихівському ГКР у смт. Нова Водолага.

Орієнтовно 4 серпня бурова бригада підрядника з 48 осіб почне роботи, у тому числі мобілізацію/демобілізацію, монтування/демонтування іпереміщення стаціонарного наземного бурильного верстату на відстань до 30 км та власне буріння свердловин.

На добу використовуватимуть 6 тис л дизельного палива по 24,00 грн./л із ПДВ, причому вказано, що ціна не повинна перевищувати середню ціну в регіоні. Це на 5% дорожче від середньої роздрібної ціни в Україні, яка, за даними «OilNews», нині складає 22,79 грн./л.

Сума угоди на третину нижча від очікуваної вартості закупівлі в 581,25 млн грн.

Це перший завершений із 15 лотів тендеру на загальну очікувану суму 13,04 млрд грн.

ДП «Сміт Юкрейн», «Drilling Energy Technics Limited» (Британія), ТОВ «Вікторіос Компані» та ТОВ «Північгазресурс» пропонували у півтора-три рази нижчі ціни, але їх відхилили за всіма лотами. Заявки перших двох фірм не відповідали кваліфікаційним або технічним вимогам, а інші дві вчасно не надіслали на електронну адресу замовника скановані документи та не надали оригінали.

Британська «Drilling Energy Technics Limited» вимагала пояснити підстави відхилення, тож замовник у листі перерахував претензії до сертифікатів, договорів про консультації, звітів про інспекцію обладнання тощо. Зокрема, він пише: «У договорах на надання консультативних послуг не вказано жодних даних про фізичну особу, крім прізвища та ім’я. Підписи однієї і тієї ж фізичної особи на одному документі виглядають не схожими між собою. договори на надання консультаційних послуг по усіх лотах складені в один день – 18.11.2016р. (45 договорів х 15 лотів = 675 договорів за один день)».

Дорожчими конкурентами були «KCA Deutag Drilling GmbH» (Німеччина), ТОВ «Горизонти», «G-Drilling SA» (Польща), ПАТ «НАК «Надра України», «Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd» (Хорватія), ДП «Республіканське унітарне підприємство «Виробниче об’єднання «Бєлоруснєфть» (Білорусь) і ТОВ «Полтава Сервiсиз».

Полтавський «Спецмехсервіс» через кіпрський офшор «Тансера Холдінгс Лтд» належить Валерію Баришполю та Ользі Леонтьєвій. Директором є Віктор Дядечко.

Леонтьєва також володіє ТОВ «Полтавське підприємство бурових робіт» із Баришполєм і ТОВ «ВТО – Агроеталон» із Петром Леонтьєвим.

Баришпіль у 2012-2013 рр.. керував ПАТ «Нафтогазвидобування», яке належало Миколі Рудьковському, Нестору Шуфричу і Рінату Ахметову. У квітні 2013 р. Ахметов збільшив частку в компанії з 25% до 50%.

Дядечко був головним інженером «Нафтогазвидобування». У 2005 р. разом з Ігорем Зеленським заснував ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Нафтогазекологія». У 2010 р. він став депутатом Полтавської облради від Соціалістичної партії, яку очолював Рудьковський. Того ж року фірма отримала в користування нафтове родовище «Братсько-Яснопольщинська зона» на Сумщині. Тоді її власником був кіпрський офшор «Тенерале Трейдінг Лтд», яким донині керує Баришпіль.

Фірми «Tancera Holdings Ltd» і «Tenerale Trading Ltd» також мають спільних кіпрського директора Athinoulla Neofytou і секретаря «D.A Secretarial Limited».

У лютому-березні переможець виграв тендерів «Укргазвидобування» на  23,33 млн грн.

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