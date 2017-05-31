Богуславська мерія заплатила депутату 1,5 мільйона за дороги, які нібито були відремонтовані за 5 зимових днів

Поліція підозрює службових осіб виконавчого комітету Богуславської міської ради та ПП «Татоян Арташес Гарнікович» у розкраданні бюджетних коштів під час ремонту доріг у м. Богуслав Київської області. Про це свідчить ухвала Богуславського районного суду Київської області від 22 травня.

За даними слідства, 7 грудня 2016 року виконавчий комітет Богуславської міської ради замовив ПП «Татоян Арташес Гарнікович» капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Маринки Гризун, Миколаївській, Крутий Узвіз, Святогірська у м. Богуслав. 12-13 грудня на підставі актів виконаних робіт міськрада перерахувала підряднику 1,34 млн грн.

Як з’ясували слідчі, ремонт доріг із застосуванням гарячої або холодної асфальтобетонної суміші, а також гравію, обробленого органічними в’яжучими матеріалами, необхідно виконувати у суху погоду навесні і влітку, коли температура повітря не нижче ніж плюс 5 градусів, а восени не нижче ніж плюс 10 градусів. А умовами договору та нормативними актами України не передбачена можливість проводити капітальний ремонт дорожнього покриття в зимовий період.

Слідство вважає, що ремонт доріг у місті не проводився, а бюджетні кошти були перераховані на підставі складених сторонами документів, до яких внесено неправдиві відомості.

Слідчі Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області, які розслідують кримінальне провадження № 42017111190000044 від 06.04.2017, звернулися до суду з проханням надати їм документацію на ремонтні роботи доріг, яка знадиться в міськраді. Суд клопотання задовольнив.

Татоян Арташес Гарнікович є депутатом Богуславської міської ради партії «Рідне місто». За даними «Прозорро», виконком Богуславської міськради регулярно замовляє ремонтні роботи фірмі свого депутата.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Дороги, Корупція, Суди