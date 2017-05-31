Аварійний Меджибізький палац за 63 мільйони відреставрує підрядник Лаври і Нацбанку

ДП «Державний історико-культурний заповідник «Межибіж» Хмельницької обласної державної адміністрації 29 травня за результатами тендеру замовило ТОВ «Уютный дом» реставрацію палацу в смт. Меджибіж за 62,93 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2020 р. відреставрують із пристосуванням під музей пам’ятку архітектури національного значення – палац XVI століття, де з 2004 р. проходить Всеукраїнський історичний фестиваль «Стародавній Меджибіж». Нагадаємо, у 2014 р. за відсутності державного фінансування реставраційних робіт там стався обвал західної стіни.

Виконають демонтажні, ремонтно-реставраційні та оздоблювальні роботи, влаштують гідроізоляцію, перекриття, покрівлю, вимощення, інженерні мережі та вогнезахист металевих і дерев’яних конструкцій, благоустроять та озеленять територію.

Цьогоріч на об’єкт виділять лише 2,00 млн грн., а решту – в наступні роки.

Кошторис зокрема передбачає використання матеріалів виробництва «Keimfarben GmbH» (Німеччина). Наприклад, розчин «KEIM Restauro-Top» замовили по 151 грн./кг. У німецьких інтернет-магазинах його продають за такою ж ціною – 5,12 євро/кг.

Розчин «KEIM Restauro-Grund» замовили по 93 грн./кг. У Німеччині він коштує без доставки і розмитнення на третину дешевше – по 2,33 євро/кг, або 68,83 грн./кг.

Також за кошторисом, без урахування вартості доставки кубометр щебеню коштує 187 грн., піску природного рядового – 310 грн., бетону – 719-792 грн., брусів і дощок обрізних хвойних – 2 750 грн.

Тонна вапна будівельного гашеного коштує 2 630 грн., портландцементу – 1 717 грн.

Цеглу керамічну одинарну повнотілу М100 замовили по 2 500 грн./тис шт., а щити опалубки – по 232 грн./кв. м.

Нещодавно Служба автомобільних доріг у Львівській області замовила ремонт траси Н-13 Львів – Самбір – Ужгород із піском по 65 грн./куб. м, що вчетверо дешевше.

Решта нинішніх цін загалом відповідає ринку рівню та іншим тендерам.

Так, чеські конвектори опалювальні електричні з декоративною решіткою Minib COIL ТЕ коштують по 15-36 тис грн./шт., що відповідає їхнім ринковим цінам.

На заробітну плату піде 5,04 млн грн., тобто вісім відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще майже відсоток – 454 тис грн.

Ціна угоди на п’ять відсотків нижча від очікуваної вартості в 66,25 млн грн.

Єдиним конкурентом із такою самою різницею в ціні було хмельницьке ПП «Стандарт-Інвест» Романа Пісковецького, причому ніхто не знижував ціну на аукціоні.

Київський «Уютный дом» зі статутним капіталом 500 тис грн. належить Сергію Тарковському, Петру і Тетяні Карпенкам, які також володіють ТОВ «К Т К – Буд», ТОВ «Будпрокатмеханізація» і ТОВ «Сауд».

Крім того, удвох Карпенки є співвласниками ТОВ «Агросвіт ТД», а Петро Карпенко з Тарковським – ТОВ «Д-33».

За даними сайту фірми-переможця, вона реставрувала будівлі Києво-Печерської лаври, Нацбанку та центру міста, зокрема готелю «Renaissance» по вул. Прорізній.

Усього «Уютный дом» з 2011 року виграв тендерів на 185,59 млн грн., а «К Т К – Буд» із 2008 року – на 13,13 млн грн.

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