НОВИНИ

31.05.2017

Богуславська мерія заплатила депутату 1,5 мільйона за дороги, які нібито були відремонтовані за 5 зимових днів

Аварійний Меджибізький палац за 63 мільйони відреставрує підрядник Лаври і Нацбанку

Дилерів Дубневичів викинули з тендеру «УЗ» щодо скріплень на 309 мільйонів разом з єдиним конкурентом

Матіос не зміг відсудити у «Трейд коммодіті» 3 мільйона за прострочену поставку палива для армії

Третину мільярда за грецький гас для армії отримає нова «прокладка» з групи Адамовського

Екс-менеджери «Нафтогазвидобування» взяли третину мільярда «Укргазвидобування» за буріння на Харківщині

Фармзакупівлі Донеччини: непозбувна бентега комунальних наркотиків

30.05.2017

У Кернеса злили соратникам Кернеса 81 мільйон на «Прозорий офіс» за секретними цінами (фото)

Дилер «Південмашу» продав Кропивницькому білоруських автобусів на 70 мільйонів

Суд залишив помічнику Пшонки&Ко самовільно забудовані мисливські угіддя на Чернігівщині

Мисливцям Пшонки присудили знести самовільно збудовані під Фастовом лазню та котедж

Турки виграли ще чверть мільярда за трасу на Львівщині з 3-річною гарантією на асфальт

«Дністровська ГАЕС» за 2 мільйони купує елітний позашляховик Audi Q-7 – дорожче від річного прибутку

Фаворити «Укренерго» виграли у партнера Кропачова 156 мільйонів на підстанцію на Миколаївщині

29.05.2017

Запорізькі чиновники замовили за 36 мільйонів виконаний раніше ремонт каналізації та ліквідацію підтоплення

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Аварійний Меджибізький палац за 63 мільйони відреставрує підрядник Лаври і Нацбанку

31 Травня 2017

Стан палацового комплексу 2016 рік, Меджибіж

ДП «Державний історико-культурний заповідник «Межибіж» Хмельницької обласної державної адміністрації 29 травня за результатами тендеру замовило ТОВ «Уютный дом» реставрацію палацу в смт. Меджибіж за 62,93 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2020 р. відреставрують із пристосуванням під музей пам’ятку архітектури національного значення – палац XVI століття, де з 2004 р. проходить Всеукраїнський історичний фестиваль «Стародавній Меджибіж». Нагадаємо, у 2014 р. за відсутності державного фінансування реставраційних робіт там стався обвал західної стіни.

Виконають демонтажні, ремонтно-реставраційні та оздоблювальні роботи, влаштують гідроізоляцію, перекриття, покрівлю, вимощення, інженерні мережі та вогнезахист металевих і дерев’яних конструкцій, благоустроять та озеленять територію.

Цьогоріч на об’єкт виділять лише 2,00 млн грн., а решту – в наступні роки.

Кошторис зокрема передбачає використання матеріалів виробництва «Keimfarben GmbH» (Німеччина). Наприклад, розчин «KEIM Restauro-Top» замовили по 151 грн./кг. У німецьких інтернет-магазинах його продають за такою ж ціною – 5,12 євро/кг.

Розчин «KEIM Restauro-Grund» замовили по 93 грн./кг.  У Німеччині він коштує без доставки і розмитнення на третину дешевше – по 2,33 євро/кг, або 68,83 грн./кг.

Також за кошторисом, без урахування вартості доставки кубометр щебеню коштує 187 грн., піску природного рядового – 310 грн., бетону – 719-792 грн., брусів і дощок обрізних хвойних – 2 750 грн.

Тонна вапна будівельного гашеного коштує 2 630 грн., портландцементу – 1 717 грн.

Цеглу керамічну одинарну повнотілу М100 замовили по 2 500 грн./тис шт., а щити опалубки – по 232 грн./кв. м.

Нещодавно Служба автомобільних доріг у Львівській області замовила ремонт траси Н-13 Львів – Самбір – Ужгород із піском по 65 грн./куб. м, що вчетверо дешевше.

Решта нинішніх цін загалом відповідає ринку рівню та іншим тендерам.

Так, чеські конвектори опалювальні електричні з декоративною решіткою Minib COIL ТЕ коштують по 15-36 тис грн./шт., що відповідає їхнім ринковим цінам.

На заробітну плату піде 5,04 млн грн., тобто вісім відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще майже відсоток – 454 тис грн.

Ціна угоди на п’ять відсотків нижча від очікуваної вартості в 66,25 млн грн.

Єдиним конкурентом із такою самою різницею в ціні було хмельницьке ПП «Стандарт-Інвест» Романа Пісковецького, причому ніхто не знижував ціну на аукціоні.

Київський «Уютный дом» зі статутним капіталом 500 тис грн. належить Сергію Тарковському, Петру і Тетяні Карпенкам, які також володіють ТОВ «К Т К – Буд», ТОВ «Будпрокатмеханізація» і ТОВ «Сауд».

Крім того, удвох Карпенки є співвласниками ТОВ «Агросвіт ТД», а Петро Карпенко з Тарковським – ТОВ «Д-33».

За даними сайту фірми-переможця, вона реставрувала будівлі Києво-Печерської лаври, Нацбанку та центру міста, зокрема готелю «Renaissance» по вул. Прорізній.

Усього «Уютный дом» з 2011 року виграв тендерів на 185,59 млн грн., а «К Т К – Буд» із 2008 року – на 13,13 млн грн.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

У пошуках «мільярдів Луценка». Чому їх складно рахувати, якщо ти знаєш математику
21 Травня 2017

У пошуках «мільярдів Луценка». Історія про оцінку
17 Травня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

31.05.2017

Київщина Богуславська мерія заплатила депутату 1,5 мільйона за дороги, які нібито були відремонтовані за 5 зимових днів

Хмель Аварійний Меджибізький палац за 63 мільйони відреставрує підрядник Лаври і Нацбанку

Харків Екс-менеджери «Нафтогазвидобування» взяли третину мільярда «Укргазвидобування» за буріння на Харківщині

Донецьк Фармзакупівлі Донеччини: непозбувна бентега комунальних наркотиків

30.05.2017

Харків У Кернеса злили соратникам Кернеса 81 мільйон на «Прозорий офіс» за секретними цінами (фото)

Кіровоград Дилер «Південмашу» продав Кропивницькому білоруських автобусів на 70 мільйонів

Чернігів Суд залишив помічнику Пшонки&Ко самовільно забудовані мисливські угіддя на Чернігівщині

Київщина Мисливцям Пшонки присудили знести самовільно збудовані під Фастовом лазню та котедж

Львів Турки виграли ще чверть мільярда за трасу на Львівщині з 3-річною гарантією на асфальт

Чернівці «Дністровська ГАЕС» за 2 мільйони купує елітний позашляховик Audi Q-7 – дорожче від річного прибутку

Миколаїв Фаворити «Укренерго» виграли у партнера Кропачова 156 мільйонів на підстанцію на Миколаївщині

29.05.2017

Запоріжжя Запорізькі чиновники замовили за 36 мільйонів виконаний раніше ремонт каналізації та ліквідацію підтоплення

І-Франк «Регіонал» із партнерами за 63 мільйони каналізує Коломию з подекуди коштовними будматеріалами

Полтава Харків’яни отримали 138 мільйонів на ремонт вулиць Полтави з коштовним бітумом і склокульками

28.05.2017

Харків Поліція розслідує закупівлю харківськими лікарнями рентгентехніки з переплатою 7 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ