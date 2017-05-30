У Кернеса злили соратникам Кернеса 81 мільйон на «Прозорий офіс» за секретними цінами (фото)

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30 Травня 2017

Проект Прозорого офісу в Харкові

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради 24 травня за результатами тендеру замовило ТДВ «Житлобуд-2» реконструкцію будівлі по просп. Тракторобудівників, 144 за 80,64 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року колишній Будинок побуту реконструюють під Регіональний центр надання адміністративних і соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс». Торік міськрада повідомляла «Медіапорту», що на базі старої чотириповерхової будівлі проектується нова із сучасним фасадом у вигляді кристала. Тоді центр обіцяли завершити до початку весни 2017 року.

Реконструкція Прозорого офісу в Харкові станом на 2016 рік

Виконають загальнобудівельні роботи за 19,09 млн грн., влаштують опалення і кондиціонування за 18,37 млн грн., систему зв’язку за 16,22 млн грн., фасад за 6,61 млн грн., систему пожежогасіння за 6,21 млн грн., вентиляцію за 6,13 млн грн., змонтують два ліфти за 2,49 млн грн., дахову котельню за 1,81 млн грн., покрівлю за 1,79 млн грн. та сантехніку за 1,60 млн грн. Ще 270 тис грн. піде на муніципальну охорону та 46 тис грн. – на зовнішній газопровід. Гарантійний строк експлуатації становить десять років.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не були опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

На заробітну плату піде 4,87 млн грн., тобто шість відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще півтора відсотка – 1,19 млн грн., або 6,20 грн./люд.-год.

Цьогоріч передбачено фінансування в розмірі 58,15 млн грн., решта – у наступному році.

Ціна угоди на шість відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 85,42 млн грн.

Єдиним конкурентом із різницею в ціні у чверть відсотка було ПрАТ «Трест Житлобуд – 1» Олександра Харченка – екс-депутата Харківської облради від Партії регіонів, а нині – члена виконкому Харківської міськради.

Основними засновниками «Житлобуду-2» є член Харківського виконкому Юрій Кроленко (50%) та екс-депутат Харківської міської ради Олександр Конюхов (18,5%).

У 2015 році Конюхов балотувався до Харківської міськради від партії «Відродження» на чолі з міським головою Геннадієм Кернесом, але не пройшов.

Переможець планує залучити субпідрядників:

  • ТОВ «Вентто»
  • Спеціалізоване ремонтно-будівельне управління «Харківліфт-1»
  • ДочП «Харківспецгасіння» Колективного підприємства «Харківспецсервіс»
  • Фірма «Т.М.М.» – ТОВ
  • ТОВ «Інженерно-виробнича фірма «Рівас»
  • ТОВ «Елітбетон»
  • ТОВ «КАДМ»
  • ТОВ «Тетра-Групп»
  • ТОВ «Індіго Груп»
  • КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» Харківської міської ради
  • КП «Муніципальна охорона» Харківської міської ради

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