Турки виграли ще чверть мільярда за трасу на Львівщині з 3-річною гарантією на асфальт

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Служба автомобільних доріг у Львівській області 22 травня за результатами тендеру замовила ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» поточний середній ремонт автодороги державного значення Т-18-06 Рівне – Млинів – Берестечко – Буськ – Перемишляни за 228,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року трасу мають відремонтувати на ділянці км 121+400 – км 153+169 довжиною 32 км. Відтак середня вартість ремонту становить 7,18 млн грн. за кілометр.

Влаштують дорожній одяг, з’їзди, примикання, посадкові майданчики, зупинки та узбіччя, встановлять дорожні знаки і нанесуть розмітку. Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не були опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Гарантійний строк на основу дорожнього одягу становить вісім років, а на асфальтобетонне покриття – три роки.

На заробітну плату піде 1,49 млн грн., тобто піввідсотка від загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,2% – 378 тис грн.

Ціна угоди на 0,05% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 228,10 млн грн.

Єдиним конкурентом традиційно було ТОВ «Автомагістраль-Південь» одеситів Валерія Короткова та Олега Наливанного, причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

Власниками «Онур Конструкціон Інтернешнл» є Онур Четінджевіз, Ісхан Четінджевіз з Туреччини та львів’янин Олег Фаріон. Останній з 2011 року керує ПП «Глоріо» Олени Караахметоглу, яке управляє рестораном у Брюховичах.

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