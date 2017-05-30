Суд залишив помічнику Пшонки&Ко самовільно забудовані мисливські угіддя на Чернігівщині

Господарський суд Чернігівської області відхилив позов прокуратури про розірвання договору між Чернігівським облуправлінням лісового та мисливського господарства та ТОВ «Великий бір» щодо користування мисливським угіддями площею 25,8 тис га.

Таке рішення суд прийняв 17 травня.

В 2001 році Чернігівська облрада надала фірмі «Великий бір» в користування на 25 років 25,8 тис га мисливських угідь. На основі цього рішення депутатів через декілька років – у червні 2007 року, Чернігівське облуправлінням лісового та мисливського господарства уклало з «Великий бір» угоду про умови ведення мисливського господарства.

Прокуратура звернулася до суду через порушення цього договору. А саме – фірма самовільно побудувала на виділених угіддя нерухомість: будинки лісника, лазню, пташник та забійний пункт.

Суд встановив, що фірма є власником згаданої нерухомості, але не зводила її незаконно. Суд згадав, що в 2012 році один із співзасновників «Великий бір» подав до Берзнянського райсуду Чернігівської області позов про усунення перешкод користування майном. У відповідь фірма подала зустрічний позов про набуття права власності на самочинне будівництво і цей позов було задоволено.

Тепер суд, розглядаючи позов прокуратури, встановив, що «Великий бір» не проводив самочинне будівництво, а тому не порушив угоду про користування мисливськими угіддями. Суд заявив, що прокуратура не надала доказів, що будівник нерухомості діяв за змовою з фірмою.

Не побачивши порушення права або інтересу прокуратури та позивачів, суд позов відхилив.

Бенефіціарами ТОВ «Великий бір» є помічник колишнього нардепа Артема Пшонки (сина екс-генпрокурора Віктора Пшонки) Віталій Єгоров, дружина екс-голови Вищої ради юстиції Володимира Колесниченка – Тетяна Колесниченко, власник ТОВ «Іфд капіталъ» Олексій Федун, якому раніше належала газета «Ділова столиця», та екс-гендиректор «Укрзалізниці» Михайло Костюк.

Також до засновників фірми входять бізнесмен з Луганщини Олександр Самошин, власниця ТОВ «Укрнерудпром» Валентина Станецька та Інна Липова. Вона є директором ТОВ «Млинці XXI століття», власником якого є Валентин Липовий. Він був заступником начальника БТІ Києва, нині помічник нардепа БПП Василя Яніцького, а раніше був помічником нардепа Партії регіонів Олега Шаблатовича.

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