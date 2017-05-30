НОВИНИ

30.05.2017

У Кернеса злили соратникам Кернеса 81 мільйон на «Прозорий офіс» за секретними цінами (фото)

Дилер «Південмашу» продав Кропивницькому білоруських автобусів на 70 мільйонів

Суд залишив помічнику Пшонки&Ко самовільно забудовані мисливські угіддя на Чернігівщині

Мисливцям Пшонки присудили знести самовільно збудовані під Фастовом лазню та котедж

Турки виграли ще чверть мільярда за трасу на Львівщині з 3-річною гарантією на асфальт

«Дністровська ГАЕС» за 2 мільйони купує елітний позашляховик Audi Q-7 – дорожче від річного прибутку

Фаворити «Укренерго» виграли у партнера Кропачова 156 мільйонів на підстанцію на Миколаївщині

29.05.2017

Запорізькі чиновники замовили за 36 мільйонів виконаний раніше ремонт каналізації та ліквідацію підтоплення

«Укргазвидобування» за 216 мільйонів орендувало на рік арештовані дотискні станції «Карпатигазу»

«Торецьквугілля» на підставі листа СБУ викинуло «Максмед» з тендеру по деревині на 7 мільйонів

«Регіонал» із партнерами за 63 мільйони каналізує Коломию з подекуди коштовними будматеріалами

Топ-податківка, яка в злочинній організації Клименка розкрадала 3 мільярди, залишилась на волі по угоді з Матіосом

«Відвертої крадіжки» коштів у закупівлі коштовних «Міцубіші» для МВС немає – Ситник

Харків’яни отримали 138 мільйонів на ремонт вулиць Полтави з коштовним бітумом і склокульками

28.05.2017

Поліція розслідує закупівлю харківськими лікарнями рентгентехніки з переплатою 7 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Суд залишив помічнику Пшонки&Ко самовільно забудовані мисливські угіддя на Чернігівщині

30 Травня 2017

Господарський суд Чернігівської області відхилив позов прокуратури про розірвання договору між Чернігівським облуправлінням лісового та мисливського господарства та ТОВ «Великий бір» щодо користування мисливським угіддями площею 25,8 тис га.

Таке рішення суд прийняв 17 травня.

В 2001 році Чернігівська облрада надала фірмі «Великий бір» в користування на 25 років 25,8 тис га мисливських угідь. На основі цього рішення депутатів через декілька років – у червні 2007 року, Чернігівське облуправлінням лісового та мисливського господарства уклало з «Великий бір» угоду про умови ведення мисливського господарства.

Прокуратура звернулася до суду через порушення цього договору. А саме – фірма самовільно побудувала на виділених угіддя нерухомість: будинки лісника, лазню, пташник та забійний пункт.

Суд встановив, що фірма є власником згаданої нерухомості, але не зводила її незаконно. Суд згадав, що в 2012 році один із співзасновників «Великий бір» подав до Берзнянського райсуду Чернігівської області позов про усунення перешкод користування майном. У відповідь фірма подала зустрічний позов про набуття права власності на самочинне будівництво і цей позов було задоволено.

Тепер суд, розглядаючи позов прокуратури, встановив, що «Великий бір» не проводив самочинне будівництво, а тому не порушив угоду про користування мисливськими угіддями. Суд заявив, що прокуратура не надала доказів, що будівник нерухомості діяв за змовою з фірмою.

Не побачивши порушення права або інтересу прокуратури та позивачів, суд позов відхилив.

Бенефіціарами ТОВ «Великий бір» є помічник колишнього нардепа Артема Пшонки (сина екс-генпрокурора Віктора Пшонки) Віталій Єгоров, дружина екс-голови Вищої ради юстиції Володимира Колесниченка – Тетяна Колесниченко, власник ТОВ «Іфд капіталъ» Олексій Федун, якому раніше належала газета «Ділова столиця», та екс-гендиректор «Укрзалізниці» Михайло Костюк.

Також до засновників фірми входять бізнесмен з Луганщини Олександр Самошин, власниця ТОВ «Укрнерудпром» Валентина Станецька та Інна Липова. Вона є директором ТОВ «Млинці XXI століття», власником якого є Валентин Липовий. Він був заступником начальника БТІ Києва, нині помічник нардепа БПП Василя Яніцького, а раніше був помічником нардепа Партії регіонів Олега Шаблатовича.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , ,

НАШІ БЛОГИ

У пошуках «мільярдів Луценка». Чому їх складно рахувати, якщо ти знаєш математику
21 Травня 2017

У пошуках «мільярдів Луценка». Історія про оцінку
17 Травня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

30.05.2017

Харків У Кернеса злили соратникам Кернеса 81 мільйон на «Прозорий офіс» за секретними цінами (фото)

Кіровоград Дилер «Південмашу» продав Кропивницькому білоруських автобусів на 70 мільйонів

Чернігів Суд залишив помічнику Пшонки&Ко самовільно забудовані мисливські угіддя на Чернігівщині

Київщина Мисливцям Пшонки присудили знести самовільно збудовані під Фастовом лазню та котедж

Львів Турки виграли ще чверть мільярда за трасу на Львівщині з 3-річною гарантією на асфальт

Чернівці «Дністровська ГАЕС» за 2 мільйони купує елітний позашляховик Audi Q-7 – дорожче від річного прибутку

Миколаїв Фаворити «Укренерго» виграли у партнера Кропачова 156 мільйонів на підстанцію на Миколаївщині

29.05.2017

Запоріжжя Запорізькі чиновники замовили за 36 мільйонів виконаний раніше ремонт каналізації та ліквідацію підтоплення

І-Франк «Регіонал» із партнерами за 63 мільйони каналізує Коломию з подекуди коштовними будматеріалами

Полтава Харків’яни отримали 138 мільйонів на ремонт вулиць Полтави з коштовним бітумом і склокульками

28.05.2017

Харків Поліція розслідує закупівлю харківськими лікарнями рентгентехніки з переплатою 7 мільйонів

Харків Комунальники Кернеса дешево заправились на 22 мільйони у новачка з оточення Кернеса

26.05.2017

Чернігів Протиснутий мером Чернігова ремонт дороги за 16 мільйонів зробить фірма мера Чернігова

Львів Прокуратура не змогла забрати кінотеатр, який Дубневичі перебудовують під ресторан

Львів На зарплати робітників піде відсоток із 740 мільйонів, виграних турками на ремонт траси на Львівщині

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ